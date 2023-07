Candidatos serão informados sobre os critérios relativos ao agendamento das visitas técnicas

Publicado: 16.07.2023

Os habilitados para a terceira etapa do programa Meu Lote, Minha História estão convocados a participar de reunião marcada para o dia 18 de julho. O objetivo é informar sobre os critérios relativos ao agendamento das visitas técnicas aos 798 selecionados. As reuniões acontecerão no Teatro Municipal de Anápolis em dois horários: às 17h para os candidatos com alguma deficiência, idosos e parte da ampla concorrência, e às 19h30 para os demais.

As listas dos candidatos foram divulgadas na edição do dia 6 de julho e estão disponíveis no site dom.anapolis.go.gov.br. Por conta da capacidade de lotação do Teatro Municipal, os candidatos habilitados não poderão trazer acompanhantes. Após as reuniões do dia 18, será divulgado no Diário Oficial do Município o calendário de agendamento da visita técnica, conforme ordem classificatória. A partir disso, os classificados deverão entrar em contato, no prazo de dez dias corridos, pelo Zap do Social, para que possam agendar a visita.

“É um momento muito importante, de esclarecimentos por parte da gestão municipal, mas também de escuta dos candidatos que estão habilitados para a terceira etapa e que possivelmente serão contemplados com um lote, caso todas as informações sejam averiguadas pela equipe técnica. Queremos ouvir todos, saber das dúvidas para que possamos esclarecê-las, e seguir com os trâmites para que em breve essas famílias possam ter o seu lote”, comenta a secretária de Integração, Eerizania Freitas.

Cerca de 2,8 mil candidatos foram habilitados na primeira fase do programa e destes, 798 conseguiram apresentar toda a documentação necessária e seguem para a terceira fase, que consistirá nas visitas técnicas às famílias para que a equipe possa atestar a veracidade das informações.

As visitas acontecerão de acordo com os agendamentos e, no dia estabelecido, o técnico da Prefeitura deverá ser recebido por um dos moradores da residência, maior de 18 anos. Com tudo verificado e confirmado, os candidatos serão convocados para a assinatura dos documentos necessários à entrega dos respectivos lotes. Se no momento da visita não for encontrado nenhum membro da família com idade superior a 18 anos, o candidato deverá entrar em contato em até sete dias corridos para fazer um reagendamento. No caso de frustração da segunda visita, o candidato será desclassificado.

Em casos de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (62) 3902-1387 e (62) 3902-1046, pelo e-mail meulotemh@anapolis.go.gov.br ou procurar a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região.