Fiscalização foi em um estabelecimento no Setor Marista, em Goiânia, e contou com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon)

Publicado: 16.07.2023

As equipes de fiscalização do Procon Goiás estiveram nas ruas de Goiânia, na quinta-feira (13), em mais uma operação contra empresa que comercializa consórcio. A fiscalização ocorreu em um estabelecimento no Setor Marista, em Goiânia, e contou com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

O lugar opera em moldes semelhantes a todos os que foram autuados desde março. Somente este ano, foram 14 empresas interditadas. No Procon Goiás há três denúncias contra ela. A empresa foi autuada e interditada por crimes contra as relações de consumo.

Empresa de consórcio

A captação dos clientes era feita por meio de anúncio de venda, em redes sociais e sites de marketplaces, de veículos e imóveis. As imagens usadas, inclusive, são meramente ilustrativas.

O consumidor era induzido a dar um valor de entrada para aquisição do bem, mas acabava sendo surpreendido quando descobria que, na verdade, estava aderindo a uma cota de consórcio. Ao procurar a empresa para fazer a quebra de contrato, não recebia resposta e não tinha a devolução dos valores investidos.

No momento da operação, os fiscais do Procon Goiás se depararam com uma consumidora que estava prestes a entregar quase R$ 10 mil de entrada por uma suposta casa que tinha visto somente por meio de fotos no Facebook.

Ela contou aos agentes que acreditou que o valor seria uma espécie de sinal para conseguir financiar a casa das imagens e que em nenhum momento foi informada que ia aderir a um consórcio.

O prazo para defesa é de 20 dias. O órgão orienta que, se o consumidor se sentir lesado e quiser fazer denúncia, os canais são os telefones 151 (Goiânia), (62) 3201-7124 (interior) ou ainda pela internet, por meio do Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br).

