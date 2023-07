Qualquer pessoa com mais de 14 anos pode se matricular, mas número de vagas é limitado

Publicado: 17.07.2023

A APAE Anápolis abriu vagas para os cursos de Informática Básica para este terceiro trimestre de 2023. Qualquer pessoa com 14 anos ou mais pode fazer a matrícula. Para isso, basta entrar em contato através do WhatsApae pelo número (62) 3098 2525. Os cursos acontecem a cada três meses e já formaram cerca de 4 mil alunos, desde pré-adolescentes até idosos, ajudando a diminuir a chamada exclusão digital.

Segundo o coordenador do programa, Mateus Marçal Rodrigues, o Programa de Inclusão Digital nasceu em 2011, quando as cooperativas Sicoob e Unimed doaram computadores para a instituição, dando início a cursos de informática oferecidos à comunidade. “Nosso objetivo é inserir as pessoas, que não têm acesso a computadores, no mercado de trabalho através desses cursos básicos”, explica ele.

Ainda segundo Mateus, à medida em que a sociedade foi tomando conhecimento de que a APAE Anápolis oferecia essa qualificação gratuita, a demanda foi aumentando. “Empresas já indicaram o nosso programa para que funcionários pudessem aprender e assumir novas responsabilidades, sendo promovidos. Colecionamos centenas de histórias de pessoas que conseguiram emprego depois de se formarem conosco, e também a satisfação dos idosos que agora navegam na Internet, escrevem textos e organizam suas vidas através de planilhas, ou seja, tiveram suas vidas transformadas através da inclusão digital”, exclamou ele

Confira abaixo as trurmas, datas, horários e requisitos dos cursos:

TURMA 391 – INFORMÁTICA BÁSICA

Início: 17/07/2023

Término: 15/09/2023

Horário: 08:00 às 11:00

Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Carga horária: 80h

Vagas: 19

Requisito: Qualquer pessoa que tenha idade a partir de 14 anos.

TURMA 392 – INFORMÁTICA BÁSICA

Início: 17/07/2023

Término: 15/09/2023

Horário: 13:30 às 16:30

Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Carga horária: 80h

Vagas: 17

Requisito: Qualquer pessoa que tenha idade a partir de 14 anos.

TURMA 393 – VOVÔ E VOVÓ ONLINE

Início: 18/07/2023

Término: 07/09/2023

Horário: 08:00 às 11:00

Dias: Terça e Quinta

Carga horária: 50h

Vagas: 16

Requisito: Qualquer pessoa que tenha idade a partir de 45 anos.

TURMA 394 – EXCEL INTERMEDIÁRIO

Início: 18/07/2023

Término: 17/08/2023

Horário: 13:30 às 16:30

Dias: Terça e Quinta

Carga horária: 30h

Vagas: 11

Requisito: Qualquer pessoa que tenha idade a partir de 14 anos e curso de Informática Básica.