Contemplados são pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV)

Publicado: 20.07.2023

A APAE Anápolis através do seu serviço de reabilitação como CER IV (Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual), dispensa cadeiras de rodas e aparelhos auditivos desde o ano de 2013. Durante este mês de julho já foram entregues 105 cadeiras de rodas e acessórios como mesas de atividades, adaptações de assento e encosto para as cadeiras. São contemplados os pacientes que recebem atendimentos no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). A entrega acontece na sede da instituição, no bairro Bougainville, região Norte da Cidade.

Segundo a coordenadora do setor, Edneia Nogueira, todas as cadeiras são fornecidas pelo SUS. “O paciente que tem indicação de cadeiras de rodas manuais ou motorizadas, cadeiras de rodas para o banho e almofadas especiais, passa por avaliação com fisioterapeuta para tirada de medidas e indicação dos modelos adequados a cada paciente e, também, dos acessórios dos quais precise, como mesas de atividades para alimentação e/ou atividades educacionais, adaptações de assento e de encosto, cintos torácicos, abdominais ou pélvicos, dependendo de cada necessidade”, detalha. Mas ela também alerta que pacientes que apresentam deformidades estruturadas na coluna ou quadril e que necessitem de muitas adaptações nas cadeiras deverão procurar o CRER em Goiânia, o Sarah Kubistchek em Brasília ou a Vila São Cotolengo em Trindade, que possuem oficina terapêutica para realizar estas adaptações personalizadas.

Prevenção de escaras

Outro material especial que chama a atenção é a “almofada em célula de ar”. Ela possui células interconectadas que se ajustam às curvas do corpo, distribuindo uniformemente a pressão e reduzindo o risco de lesões. É leve, portátil e fácil de ajustar, permitindo que os usuários personalizem o nível de suporte e conforto de acordo com suas necessidades individuais. Para a coordenadora, um grande aliado para prevenir úlceras de pressão, que são lesões na pele e no tecido subjacente, resultante da pressão prolongada sobre a pele. As pessoas com maior risco são aquelas com uma condição que limita sua capacidade de mudar de posição. Geralmente se desenvolvem em quadris e no cóccix. Elas podem surgir rapidamente em cadeirantes e acamados e são de difícil tratamento.