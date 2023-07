Aluguel Social é um benefício mensal de R$ 350 oferecido pelo Governo de Goiás pelo período de 18 meses para quem não tem moradia própria (Foto: Octacílio Queiroz)

Publicado: 25.07.2023

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) convoca famílias de Anápolis, Águas Lindas e Trindade para entregarem documentos listados em edital, que comprovem o direito ao benefício do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social.

As listas de convocação já estão disponíveis no site da Agehab. Para começar a receber o benefício de R$ 350 pelo período de 18 meses, as famílias que se inscreveram devem comprovar com documentos todas as informações prestadas no momento da inscrição.

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, recorda que cerca de 40 mil famílias estão sendo contempladas simultaneamente em todo o estado com o Aluguel Social. De acordo com ele, o programa foi criado em um momento pós-auge da pandemia de Covid-19, de muitas dificuldades econômicas, em que as pessoas não podiam aguardar pela construção de casas.

“O governador Ronaldo Caiado agiu rápido e o programa pôde socorrer quem mais precisa com ajuda mensal para manter a moradia”, ressalta.

Os documentos podem ser entregues presencialmente em agências específicas do Vapt Vupt nas três cidades (veja unidades e endereços no serviço). O envio também pode ser feito diretamente pelo site da Agehab, com todos os documentos digitalizados em formato PDF. Quanto mais rápido a documentação for entregue, mais rápido os beneficiários receberão os cartões.

ALUGUEL SOCIAL

O Aluguel Social concede ajuda de R$ 350, pelo período de 18 meses. Participam do programa famílias em situação de vulnerabilidade social e situação de superendividamento, com inscrição atualizada no CadÚnico do governo federal, que não tenham moradia própria e morem na cidade onde se inscreverem há pelo menos três anos.

SERVIÇO

Entrega de documentos

Pelo site: www.agehab.go.gov.br – em formato PDF

Presencialmente:

Águas Lindas de Goiás – Vapt Vupt (Avenida JK, Quadra 30 Lote 26/01, Galeria Av. JK – Jardim Brasília);

Anápolis – Vapt Vupt Anashopping (Av. Universitária, 2045 – Res. Araujoville);

Trindade – Vapt Vupt (Rua Moisés Batista, nº 189 – 2º andar, Setor Central).

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás