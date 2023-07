Mãos à obra: equipes iniciam revitalização da fachada de prédios históricos na Praça Cívica, em Goiânia (Foto: Secult)

Serviços de pintura e reparo contemplam fachada de edifícios em estilo Art Déco. Objetivo é dar vida a um dos espaços mais tradicionais de Goiânia

Publicado: 27.07.2023

Os prédios do Centro Cultural Marietta Telles Machado e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), na Praça Cívica, que abrangem o acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia, receberão novas pinturas nas fachadas externas.

As obras começaram nesta terça-feira (25/07), com investimento do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), no valor de R$ 3,5 milhões.

Os serviços iniciam pelos edifícios do Centro Cultural Marietta Telles Machado e da Seds, com previsão de término em seis meses. O cronograma também inclui a reforma do Palácio das Esmeraldas, que está em processo licitatório, com início das obras previsto para o segundo semestre deste ano.

Por fim, o prédio principal da antiga Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a restauração completa do Museu Zoroastro Artiaga, que estão no calendário para o primeiro semestre de 2024.

Prédios da Praça Cívica

Segundo a superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico da Secult, Bruna Arruda, as unidades ganharão novas cores, sendo que os tons foram escolhidos a partir de um estudo cromático realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os trabalhos nos prédios abrangem também reparos nas rachaduras, marquises e pingadeiras.

A conservação dos bens culturais atende às determinações constitucionais que estabelecem as bases da política da gestão da preservação do patrimônio cultural goiano.

“E esse é um dos compromissos do Governo de Goiás, que prioriza e investe na conservação e valorização dos bens culturais do Estado. Nosso objetivo é dar vida a esse espaço”, ressalta a secretária da Cultura, Yara Nunes.

Secretaria de Cultura de Goiás – Governo de Goiás