Atendimentos serão de 27 de julho a 11 de agosto, das 13 às 17 horas, na sede do Procon Goiás. Ação é voltada para quem deseja renegociar dívidas referentes a contas de água, luz, telefone, crediário, entre outras

Publicado: 27.07.2023

A partir desta quinta-feira (27/07), o Procon Goiás atenderá os consumidores interessados em participar do Mutirão Renegocia, que se propõe a renegociar dívidas referentes a contas de água, luz, telefone, crediário, entre outras. A ação segue até o dia 11 de agosto.

A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem como objetivo auxiliar os superendividados a quitarem as pendências e, assim, regularizarem a situação financeira e recuperarem o crédito.

O atendimento será realizado, exclusivamente, no período vespertino, das 13 às 17 horas, na sede do órgão, localizada na Rua 8, nº 242, Ed. Torres, no Centro de Goiânia.

As negociações com as instituições credoras deverão obedecer ao chamado mínimo existencial, de R$ 600, que é o valor mínimo da renda do consumidor que deve ser preservado para as despesas básicas, como alimentação, por exemplo. Não há limite no valor das dívidas nem de renda do consumidor participante.

Entretanto, os únicos débitos que não poderão ser negociados no mutirão são referentes à pensão alimentícia, crédito rural, imobiliário e de automóvel. O consumidor deve levar os documentos pessoais e contratos das dívidas ou qualquer outro documento que comprove o débito, como faturas e comprovantes de pagamento.

O superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael, aprova essa nova iniciativa do governo federal no sentido de oferecer um auxílio para que os consumidores possam solucionar suas dívidas, ‘limpar o nome na praça’ e encontrar um novo fôlego para o consumo consciente.

“Temos uma grande preocupação de incentivar o crédito responsável e, desta forma, provocar uma mudança de comportamento nos consumidores. Isso nós já fazemos diariamente com a atuação do Núcleo de Atendimento aos Superendividados do Procon-GO que não só negocia as dívidas, mas também busca promover a educação financeira das pessoas atendidas para evitar novos ciclos de endividamento”, afirma.

Negociação pela internet

Caso prefiram fazer a negociação pela internet, os consumidores endividados também têm a alternativa de acessar a plataforma consumidor.gov, da Senacon. Para isso, é preciso fazer um cadastro e solicitar a negociação, além de selecionar o credor (empresa) para formalizar o pedido.

No campo ‘problema’, o consumidor deve marcar a opção ‘renegociação/parcelamento de dívida’ e, em ‘descrição da reclamação’, informar que deseja participar da renegociação. Na sequência, será apresentada uma proposta que deve ser avaliada pelo consumidor. Ele poderá anexar os documentos e esclarecer dúvidas.

