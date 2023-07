Troca de ingressos para os cinco dias de evento já arrecadou cerca de 170 toneladas de alimentos não perecíveis

Publicado: 27.07.2023

Foto: Bruno Velasco

No maior evento de solidariedade do estado de Goiás também são disponibilizadas tendas às entidades para comércio de alimentos e bebidas, com toda a renda revertida aos serviços por elas ofertados. Em 2023 participam 51 instituições que estarão nos cinco dias do Arraiana.

Nas barracas do gramado, ficarão 34 instituições e, nos espaços do anel do estádio, abaixo das arquibancadas, mais 17. Será ofertado à população um cardápio variado, desde comidas típicas, caldos, churrasquinho, jantinha, massas, além dos tradicionais fast foods, como hot-dog, pizza, pastel e sanduíche.

Na perspectiva de consolidar as comemorações alusivas ao aniversário de 116 anos de Anápolis, o evento associa responsabilidade social, cultura e entretenimento. A festa reúne milhares de pessoas engajadas que realizam doações e acompanham shows de grandes nomes da música brasileira, gospel e de artistas locais.

Instituições participantes do Arraiana 2023

Região Pastoral Jesus Bom Pastor

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo

Aldeia da Paz

Igreja Assembleia de Deus Madureira

Associação Missionária Esperança

Associação Assistência social, Educação e Saúde

Rotary Club Anápolis

Paróquia Santíssima Trindade

Movimento de Cursilhos de Cristandade

Asilo São Vicente de Paula

Casa Bethânia

Instituto Church

Igreja Evangélica Família de Deus

ASSISTEN

Associação Missionária Peniel

Associação Filantrópica Casa de Apoio RNA

Associação Príncipe da Paz

Associação Abrigo Evangélico Jesus é o senhor

Casa de Recuperação – Projeto Crer – Nova Vida

Associação dos Deficientes de Anápolis – ADA

Instituto Neoqav

Cruzada pela Dignidade

Casa Joana

Igreja. Assembleia de Deus – Ministério Boa Vista

SOS animais

Centro Materno Infantil

União dos Estudantes Secundaristas

Nossa Senhora das Dores

Instituto Luz de Jesus

Associação Artêmis

Centro de Apoio Desafio Jovem Resgate

Associação Cultural Folclórica

Esporte Club

Casa de Apoio Givas

Associação de Basquete de Anápolis

Clube Atlético 31 de julho

Atletas do Futuro

Movimento Kerigma

Abeke

Nova Vila

Central de Apoio às Periferias de Anápolis (Capa)

UESA

Grêmio Anapolino

Mãos e Sonhos Rosa Teixeira

Associação Patinadores de Anápolis

Associação de Proteção Ambiental

Associação de Reabilitação e Amparo Bom Jardim – Missão Bom Jardim

Casa da Esperança

União Beneficente de Assistência Missionaria

Igreja Batista Morada