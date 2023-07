Publicado: 28.07.2023

O festival itinerante de artes cênicas Palco Giratório chegou em Anápolis, através do Sesc Goiás. Durante o mês de julho, já foram apresentados dois espetáculos teatrais nos dias 4 e 5 no Teatro Municipal, com entrada gratuita. Por meio da circulação de espetáculos de artes cênicas, o Palco Giratório promove o intercâmbio cultural e o fortalecimento das ações de formação de plateia.

Nesta sexta-feira, dia 28, o espetáculo Luna de Miel, do grupo teatral Lamira Artes Cênicas, de Tocantins, acontece a partir das 19h. O espetáculo retrata a história de um casal de palhaços que, após o casamento, saem para a lua de mel. Por lá, passarão por inúmeras aventuras que os farão descobrir que o amor e a palhaçaria são os melhores antídotos para as dificuldades.

Sobre o Projeto Palco Giratório: Uma das maiores iniciativas no segmento do País, o Palco Giratório é uma rede de intercâmbio e difusão das artes cênicas consolidada no cenário cultural brasileiro. A iniciativa soma-se às diversas atividades de fomento a cultura e a todas as linguagens artísticas desenvolvidas ao logo do ano pelo Sesc em todo Brasil.

Serviço: Espetáculo Luna de Miel – Lamira Artes Cênicas (Tocantins)

Local: Ginásio do Sesc Anápolis

Entrada gratuita: Retirada de ingressos pelo Sympla – https://www.sympla.com.br/evento/luna-de-miel-palco-giratorio-sesc-anapolis/2090385

Programação: Sexta-feira, 28/07 – 19h

Classificação: 12 anos