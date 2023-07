Semestre será marcado pela continuidade das ações de recomposição e ampliação da aprendizagem dos estudantes (Foto: Divulgação Seduc/GO)

A data marca o início do segundo semestre escolar, que terá 93 dias letivos. Uma cerimônia no Cepi Lázara de Fátima Silva e Flores, em Goianira, vai marcar a retomada oficial das aulas nas escolas públicas estaduais

Publicado: 29.07.2023

Cerca de 500 mil estudantes da rede pública estadual de Educação retornam às salas de aula na próxima terça-feira (01º/08). A data marca o início do segundo semestre escolar, que terá 93 dias letivos.

Uma cerimônia no Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Profª. Lázara de Fátima Silva e Flores, em Goianira, representa a retomada oficial das aulas nas escolas públicas estaduais. Participam da cerimônia o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli.

Aulas novo semestre

Esse segundo semestre será marcado pelas ações de recomposição e ampliação da aprendizagem dos estudantes.

Logo no início de agosto, as unidades escolares receberão os cadernos do “Revisa Goiás”, que atuam como ferramentas de apoio à aprendizagem de alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Começam também, em agosto, as aulas do Prepara Goiás, cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

O programa, destinado aos estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), será ofertado nas modalidades presencial e à distância e visa contribuir com o bom desempenho dos estudantes nas provas.

Saego e Saeb

Os alunos da rede pública estadual de ensino realizam, também neste segundo semestre, as provas do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saego foi criado pela Secretaria da Educação (Seduc/GO) em 2011, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), com o objetivo de mensurar o desenvolvimento dos alunos das escolas da rede pública estadual, contribuindo para a melhoria da Educação no Estado.

Já o Saeb é um conjunto de avaliações externas em larga escala aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) a cada dois anos e que visa realizar um diagnóstico da Educação Básica brasileira.

As médias de desempenho dos estudantes no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

As provas do Saego estão previstas para o mês de outubro. Já as provas do Saeb devem ser aplicadas outubro ou novembro.

Serviço

Retomada das aulas na rede estadual de Educação

Data: Dia de 1º de agosto, às 9 horas

Local: Cepi Profª. Lázara de Fátima e Silva Flores (Rua FL-3 com FL-10, s/n, Residencial Florença – Goianira/GO)

Secretaria da Educação – Governo de Goiás