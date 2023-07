Local do evento foi alterado para trazer mais comodidade ao público além de facilitar controle do trânsito

Publicado: 30.07.2023

Foto: Arquivo

O desfile cívico-militar em comemoração aos 116 anos de Anápolis acontecerá nesta segunda-feira, 31, às 8h, na Avenida Brasil Sul, em frente à Prefeitura de Anápolis. O evento, que era realizado tradicionalmente na Avenida Goiás, em frente à Igreja Bom Jesus, teve seu local alterado para maior comodidade do público, além de evitar maiores problemas com bloqueios de vias na região central da cidade.

“Eu autorizei a equipe da Prefeitura a trazer o desfile para a Avenida Brasil, porque é uma avenida mais larga, para poder facilitar a questão do trânsito, para dar mais conforto para aqueles que irão desfilar. Esse ano nós vamos fazer um teste mudando o local e está tudo muito bem organizado. Então, eu convido todos vocês para que, no dia 31, às 8h da manhã, na Avenida Brasil, possam assistir ao desfile em homenagem aos 116 anos de Anápolis”, disse o prefeito Roberto Naves.

Responsável pela organização, Rodolfo Valentini diz que além da mudança trazer mais conforto aos presentes, o espaço será melhor aproveitado. O desfile terá escolas municipais e militares, que terão milhares de alunos desfilando. As forças de segurança, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, também estarão presentes, inclusive com as bandas. Outra atração confirmada é dos militares da Base Aérea de Anápolis.