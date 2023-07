Banda Rosa de Saron se apresentou após missa campal

Publicado: 30.07.2023

Foto: Ana Laura Zanni

Uma missa campal abriu a terceira noite do Arraiana 2023 e preparou o público para o show da banda católica Rosa de Saron. Em ação de graças ao aniversário de 116 anos de Anápolis, a celebração foi marcada pela entrega da imagem de Sant’Ana, padroeira da cidade, ao bispo auxiliar Dom Dilmo. A cerimônia eucarística contou com a presença de padres de várias paróquias da região.

E teve gente que veio de longe para participar da santa missa. Esse foi o caso da aposentada Maria Alice de Oliveira, de 68 anos, que saiu bem cedo de Aparecida de Goiânia apenas para assistir à celebração com seus familiares. “Achei muito diferente assistir uma missa ao ar livre. Nunca tinha vindo ao Arraiana e achei que está tudo muito bem organizado e bonito. Vim agradecer a Deus por toda a graça que o Senhor tem me concedido”.

Acompanhada de um grupo de amigos, a estudante de cursinho Westerlany da Costa Freitas, de 22 anos, disse que achou incrível a missa, como também o show da banda Rosa de Saron. “É uma benção quando vemos muita gente reunida em adoração, faz reavivar nosso amor a Deus no nosso coração. Essa é a primeira vez que participo dessa festa e a organização superou minhas expectativas”.

O prefeito Roberto Naves, que fez questão de participar da missa acompanhado da primeira-dama Vivian Naves e de outras autoridades, ressaltou sua alegria em viver em uma cidade abençoada como Anápolis. “Fico muito feliz em saber que o Arraina também é um momento de fé, um momento em que realmente podemos escutar a palavra, seja do bispo, de um padre, como também de pastores. Isso mostra realmente que o Arraiana é pensado de uma forma bem completa. Ou seja, temos aqueles dias que é para se divertir, outros para poder falar com Deus, e isso é muito importante porque nós vivemos em uma cidade que é muito cristã”.

Em relação aos próximos dois dias, quando acontecerão os shows com o cantor Wesley Safadão e Maiara e Maraisa, o chefe do executivo ressaltou a magnitude do Arraiana. “Em dois dias vamos receber 48 mil pessoas, ou seja um oitavo da população da cidade de Anápolis. Será o recorde de todos os tempos de Arraina. Deus vai abençoar que teremos duas noites como nós tivemos nas três primeiras. Sem intercorrências e para isso contamos com a ajuda de toda a população”. O prefeito também alertou para que as pessoas possam nesses dias se deslocar para o estádio Jonas Duarte com antecedência e ressaltou que a segurança está preparada para receber todos os presentes, com efetivo suficiente.

Confira o cronograma das próximas apresentações:

30/07 (domingo)

PALCO PRINCIPAL

Wesley Safadão

PALCO LOCAL

Banda Liebe

Vinicius Garcez

Ana Clara Dafico

Flávio e Fernando

Amanda Carvalho

Vinícius e Venâncio

Pedro DJ

31/07 (segunda-feira)

PALCO PRINCIPAL

Maiara e Maraisa

PALCO LOCAL

Felipe Felps

Serbêto

Os Pakitos

Carlinhos Trivelli

Deivyd e Júlio

Thalia e Thaleia