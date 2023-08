Espaço, no Setor Universitário, vai abrigar empresas de inovação e um escritório compartilhado de trabalho público (Foto: Edinan Ferreira)

Evento marca o início da operação do primeiro centro público de empreendedorismo inovador do Centro-Oeste e do chamamento das startups, com previsão de R$ 4,5 milhões em investimentos

Publicado: 31.07.2023

O Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (HUB Goiás) abre as portas para o atendimento à população nesta segunda-feira (31/07), às 9h. Iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o espaço foi projetado para ser um escritório compartilhado de trabalho público, com espaços gratuitos, e também vai abrigar programas de aceleração de novos negócios.

No mesmo dia, será anunciado o início do processo seletivo para as empresas e startups que também usarão o espaço para produzir e gerar oportunidades para a população goiana. Serão R$ 4,5 milhões para incentivar e acelerar novos negócios no estado nos próximos três anos.

HUB Goiás

“O HUB demonstra que o governo tem o compromisso concreto de estimular mais empreendimentos inovadores em Goiás”, diz o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

Segundo ele, o objetivo é incentivar o ambiente de inovação em Goiás para inserir o estado no cenário tecnológico e inovador do mundo.

“Fizemos o HUB porque queremos abrir um espaço de trabalho compartilhado no coração de Goiânia, e também porque o governo tem o papel de fazer com que o estado tenha mais inovação, além de mostrar que equipamentos públicos podem ter padrão internacional”, explica o Lyra Netto.

Porto Digital

Com mais de 2 mil metros quadrados, o HUB Goiás será gerido pelo Porto Digital, responsável por um dos maiores parques tecnológicos urbanos da América Latina e um dos principais ambientes de inovação do Brasil.

Referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e empresas, o Porto Digital, com sede no Recife, foi eleito três vezes o melhor parque tecnológico do Brasil.

Atualmente, o parque abriga mais de 350 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo, com 17 mil profissionais e empreendedores. Esses empreendimentos geraram um faturamento de mais de R$ 4,7 bilhões em 2022.

“Com o HUB Goiás, o Porto Digital inaugura sua primeira experiência de gestão de ambiente de inovação e tecnologia fora de Pernambuco, com o objetivo de repetir os resultados alcançados pelo nosso parque tecnológico em todos esses anos. O Governo de Goiás, a quem cabe a iniciativa, tem se mostrado um parceiro essencial para alcançarmos esses objetivos”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Durante a abertura oficial, serão apresentadas as formas como a população poderá acessar, de forma gratuita, o espaço que conta com ambientes de coworking e espaços multifuncionais para realização de reuniões e capacitações e eventos abertos ao público.

Na ocasião, também serão apresentados os serviços oferecidos no HUB Goiás, como as políticas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo. O HUB Goiás contou com investimento de mais de R$ 12 milhões e está localizado na Rua 261, n. 609, Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – Governo de Goiás