Iniciativa, promovida pela OVG de forma gratuita, proporciona atividades de esporte e diversão que promovem o desenvolvimento físico e emocional dos bebês e fortalecem o vínculo mãe-bebê

Publicado: 31.07.2023

Foto: Marianna Moreira

O Centro da Juventude Tecendo o Futuro, localizado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, abre suas piscinas para natação de mães e bebês do Programa Meninas de Luz. O programa, mantido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), tem como objetivo proporcionar um ambiente de conexão e diversão entre as jovens mães e seus bebês.

Com a orientação de profissionais, as mães acompanham seus filhos na água aquecida, promovendo uma experiência lúdica e fortalecendo vínculos afetivos. Realizada por meio do Goiás Social, a atividade aquática direcionada a bebês com mais de seis mese combina esporte e diversão.

Oferecida gratuitamente a cada duas semanas, a natação favorece o desenvolvimento corporal e psicomotor, fortalece o sistema respiratório e muscular, melhora a qualidade do sono e reforça laços emocionais.

A coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, enfatiza que a iniciativa contribui para a proteção social das jovens em situação de vulnerabilidade.

“Nossos esforços são direcionados para proporcionar qualidade de vida para as mães e seus bebês. Esta é mais uma ação inserida na rede de proteção que criamos, focada em saúde, inclusão social e oportunidades para essas famílias”, afirma.

Mãe de Clarisse, de oito meses, Kethellen Morais, 19, expressa seu entusiasmo pela oportunidade. “É um privilégio poder oferecer natação à minha filha através do Meninas de Luz”, afirma.

Meninas de Luz

O programa Meninas de Luz oferece suporte a grávidas e jovens mães em situação de vulnerabilidade social até os 21 anos de idade. Além das aulas de natação, o programa oferece itens essenciais para os bebês, atendimento psicológico, odontológico e de enfermagem, além de cursos de qualificação profissional, oficinas e ensaios fotográficos. Em 2023, o Meninas de Luz tem atendido uma média de 220 adolescentes mensalmente.

OVG – Governo de Goiás