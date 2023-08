Expectativa é que a apresentação das cantoras Maiara e Maraisa nesta segunda-feira levem ainda mais pessoas ao estádio Jonas Duarte

Publicado: 31.07.2023

Foto: Divulgação

Com repertório variado e muito carisma, o cantor Wesley Safadão fez milhares de pessoas tirarem os pés do chão na penúltima noite do Arraiana 2023. Este domingo, 30, contou com o maior número de apresentações e com recorde de público, com mais de 24 mil pessoas. A grande expectativa da noite desta segunda-feira, 31, é a apresentação da dupla Maiara e Maraisa, que promete levar ainda mais pessoas ao gramado do estádio Jonas Duarte.

Os fãs de Wesley Safadão não esconderam a animação em ver o cantor de perto. Esse foi o caso de Antônio Ananias Bento, de 34 anos, jornalista de Goiânia. “Com esse show aqui em Anápolis, hoje completam 85 vezes que participo da apresentação do Safadão. Com certeza ele está entre um dos melhores shows do Brasil. Achei o Arraiana muito organizado, além da estrutura que está excepcional. Tudo muito bem pensado em relação à segurança também”.

A professora Samara de Ribeiro Camargo, de 32 anos, também não negou sua emoção em participar do show. “Vim com meu marido e meu filho para curtir o show do Wesley Safadão. Sou fã demais dele. Acho o Arraiana um ótimo evento de diversão para a cidade. Bem organizado, com uma ótima estrutura, além das pessoas que estão trabalhando, que são muito prestativas e atenciosas”.

Os comerciantes das barraquinhas de comidas só tiveram o que agradecer o sucesso do evento. Wagner Resende da Silva, da instituição Pastoral Jesus Bom Pastor, disse que essa já é a quarta vez que participa do Arraiana e que esse ano as vendas estão batendo recorde. “Somos uma instituição religiosa e temos o papel de cuidar das pessoas mais carentes. Até o dia de hoje, as vendas superaram as expectativas. A renda será revertida tanto para atender as famílias mais carentes como para a manutenção da nossa igreja”.

O prefeito Roberto Naves disse que a expectativa é bater o recorde de público com o show das cantoras Maiara e Maraisa nesta segunda-feira, 31. “Muito obrigado à sociedade anapolina por participar dessa grande festa. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar à frente da Prefeitura de Anápolis nesse momento para poder cuidar das pessoas. A festa está muito bem organizada, sem intercorrências e é um sucesso de organização e de público”.

Em relação à parte social, o chefe do executivo disse que já foram arrecadadas cerca de 205 toneladas de alimentos. “Terminamos o Arraiana nesta segunda-feira e depois começamos a montagem das cestas. É preciso ainda fazer o levantamento de quantos quilos de alimentos foram arrecadados e as doações de cestas serão uma constante assim que terminar a festa”.

Confira o cronograma das próximas apresentações:

31/07 (segunda-feira)

PALCO PRINCIPAL

Maiara e Maraisa

PALCO LOCAL

Felipe Felps

Serbêto

Os Pakitos

Carlinhos Trivelli

Deivyd e Júlio

Thalia e Thaleia