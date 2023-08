Para a modalidade creche período de inscrições vai até o dia 10 de agosto

Publicado: 03.08.2023

Foto: Bruno Velasco

Com o início do segundo semestre letivo, começa também a procura por vagas na rede municipal de Educação. Pais e responsáveis deverão realizar o passo a passo de acordo com a série pretendida pelo estudante.

Para a modalidade creche, os responsáveis devem entrar no site da Prefeitura de Anápolis e acessar o Portal da Educação ou o Zap da Educação até o dia 10 para a realização das inscrições. A partir do dia 11, serão divulgados no Portal da Educação os cadastros aprovados, que deverão entregar a documentação exigida na unidade de ensino para a qual o estudante foi contemplado. No final de agosto começa o período de efetivação de matrículas.

Já para realizar a matrícula na Pré-Escola ou Ensino Fundamental, os responsáveis deverão procurar diretamente a unidade de ensino de interesse para verificar a disponibilidade de vagas. Para mais informações, o telefone de contato é o (62) 3902-1379.