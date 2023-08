HDT conquista nível de Excelência em gestão e é único hospital de infectologia da América Latina com esse selo de qualidade (Foto: SES)

Avaliação representa um marco na trajetória do hospital, e torna-o o único da América Latina, especializado em Infectologia, a receber o selo de qualidade

Publicado: 04.08.2023

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás, conquistou neste mês o selo de Acreditação ONA 3, que comprova excelência de atendimento.

Este é o mais alto grau de reconhecimento concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das principais entidades não-governamentais de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde do país.

A avaliação representa um marco na trajetória do hospital, tornando-o o único da América Latina, especializado em Infectologia, a receber o selo de qualidade.

“A Acreditação ONA é reconhecida como a principal certificação de qualidade no âmbito da saúde no Brasil, estabelecendo padrões rigorosos de qualidade, segurança e gestão para as instituições de saúde avaliadas e isso significa um nível de excelência para a saúde pública”, explicou o secretário estadual de Saúde, Sérgio Vencio.

Selo

O HDT passou por um processo de avaliação conduzido pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes) nos dias 29 e 30 de junho. Durante essa avaliação a unidade teve seus processos e protocolos examinados sob a metodologia ONA.

Em 2014, o HDT obteve o selo ONA, seguido do selo ONA 2 em 2018. Agora, em 2023, ao conquistar o nível ONA 3, o hospital consolida o contínuo compromisso com a excelência em cuidados de saúde.

“É um momento de grande orgulho para todos nós do HDT. Continuaremos comprometidos em trabalhar continuamente para elevar os padrões de assistência e cuidado, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado e seguro a quem precisa e merece”, enfatiza o diretor executivo do HDT, Antônio Jorge.

Conquista

A diretora técnica do HDT, Karine Medeiros, destaca o empenho da equipe, enfatizando que lidar com doenças infectocontagiosas é um desafio que requer dedicação e expertise.

“É o resultado do trabalho de todos os colaboradores, dedicados a proporcionar sempre o melhor para nossos pacientes, especialmente quando se trata de doenças infectocontagiosas. Sabemos o quão desafiador é enfrentar essas condições e é por isso que receber essa certificação é de fato uma conquista sem precedentes”, avalia a diretora.

SES – Governo de Goiás