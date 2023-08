Mostra, que tem visitação gratuita, vai funcionar das 14 às 20h, no sábado, e das 10 às 16h, no domingo

Publicado: 06.08.2023

A 4ª edição da Goiás Feita à Mão, feira de artesanato e empreendedorismo do Governo de Goiás, será realizada neste fim de semana (05 e 06/08), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. O evento terá 46 estandes com trabalhos artesanais de todo o estado, praça de alimentação, espaço kids, oficinas de artesanato e atrações culturais.

A mostra, que tem visitação gratuita, vai funcionar das 14 às 20h, no sábado, e das 10 às 16h, no domingo. No espaço kids, as crianças têm acesso a brinquedos infláveis e pula-pula; gibiteca e pintura.

Entre as atrações culturais do sábado estão a Orquestra de Violeiros de Goiânia, que se apresentará às 14h; um grupo de dança portuguesa, às 15h; na sequência a Banda Empiria com sucessos do pop rock e Dj Ani no final do dia. Para sábado e domingo, está programado um sarau com Arilton Rocha (poesia) e João Paulo de Moraes (música).

No domingo, o público também poderá se divertir com as apresentações da Orquestra dos Violeiros de Silvânia, às 10h, e com MPB no piano e violino de Ricardo Guerra, às 14h.

As oficinas serão ministradas por mestres artesãos considerados referência nacional: Guará vai comandar a oficina de xilogravura, no sábado, das 14h às 20h, e o artesão Reginaldo Henrique da Costa vai ensinar técnicas de arte sacra em esculturas de madeira, no domingo, das 10h às 12h. A participação é aberta a toda a comunidade e não é necessário fazer inscrição.

Realizada por meio da Secretaria da Retomada e do Goiás Social, a Goiás Feito à Mão é uma ação de incentivo ao artesanato goiano e ao empreendedorismo entre os trabalhadores que se qualificaram em culinária pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs) do Governo de Goiás. Eles recebem um espaço na feira para comercializar a produção de bolos, salgados, entre outros produtos.

