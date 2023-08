Com o apoio do Sebrae, Prefeitura e Sindicato do Comércio Varejista, o encontro quer entrar para o calendário de Eventos de Anápolis (Foto: Divulgação)

Evento reúne mais de 35 brechós locais para promover o consumo consciente e reduzir o impacto ambiental

Publicado: 08.08.2023

No intuito de valorizar o empreendedorismo local e conscientizar sobre a importância da moda circular, a reutilização de roupas e o consumo consciente, acontecerá o 1º Encontro de Brechós de Anápolis. O evento, promovido pelo Grupo Encontro de Brechós de Anápolis, contará com mais de 35 brechós da cidade e região, que se unirão para oferecer uma experiência única de compras, troca de conhecimentos e incentivar a moda sustentável. Com o apoio do Sebrae-GO, Prefeitura Municipal de Anápolis e Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis, a iniciativa acontecerá nos dias 11 a 13 de agosto, na Praça Dom Emanuel, Bairro Jundiaí.

De acordo com Fabia Moreira dos Santos, de 40 anos, que é dona de brechó e está ajudando a organizar o encontro, o mercado da moda está passando por uma revolução, e esse tipo de estabelecimento têm se tornado uma opção cada vez mais relevante e atrativa para os consumidores. “Além de contribuírem para a economia criativa, esses estabelecimentos oferecem uma maneira sustentável de consumir roupas e objetos usados, reduzindo o impacto ambiental da indústria da moda”, explica ela. Outra proprietária que também faz parte da organização, Ariane Albuquerque, de 42 anos, explica que, com um crescimento significativo nos últimos anos, o segmento de brechós atrai a atenção dos consumidores e demonstra ser uma tendência promissora para o futuro dos hábitos de compra. “Já estou no ramo há muito tempo e os negócios sempre foram crescendo. Além de ser uma opção barata e segura para o cliente, pode ser uma ótima fonte de renda para o empreendedor”, pontua.

Uma Nova Abordagem para a Moda

Os brechós estão assumindo um papel importante na transformação do mercado da moda, apresentando uma alternativa mais acessível e consciente para os consumidores. A tendência de moda circular e sustentável tem incentivado o crescimento desses estabelecimentos, que vêm se adaptando às novas demandas digitais e físicas. Para quem não sabe, os brechós são estabelecimentos comerciais que comercializam roupas e objetos usados, remontando sua existência ao século XIX no Brasil. Inicialmente, destinavam-se a pessoas de baixa renda que buscavam produtos a preços mais acessíveis. No entanto, ao longo do tempo, o perfil do consumidor dos brechós se expandiu, abrangendo diversos grupos sociais, como artistas, cenógrafos, amantes da moda vintage e curiosos. Esse aumento de público mostra o enorme potencial que esses espaços têm para conquistar consumidores em diferentes segmentos.

De acordo com dados do Sebrae, o Brasil possui cerca de 119 mil brechós ativos, registrando um crescimento de 30% nos últimos 5 anos. Surpreendentemente, durante a pandemia, o setor cresceu ainda mais, aumentando 11% em meio aos desafios enfrentados pelo mercado em geral. O relatório “O Estado da Moda em 2023”, divulgado pela Agência The Business of Fashion e pela consultora estratégica McKinsey & Company, destaca que os artigos de baixo custo são cada vez mais desejados pelos consumidores, e as marcas que apostam em propostas sustentáveis conquistam a simpatia do público. Com base nisso, as estimativas indicam que os brechós atrairão um novo público em 2023, tornando-se uma escolha atraente para quem busca um consumo mais consciente.

Além do sucesso no Brasil, o mercado global de roupas usadas também está em ascensão. Segundo estimativas da thredUP, uma empresa de moda online dos Estados Unidos, esse mercado deve se aproximar de US$ 80 bilhões em 2025. Esse dado evidencia o impacto significativo que os brechós têm na indústria da moda e no comportamento do consumidor, tornando-se uma opção viável e sustentável para a compra de roupas e acessórios.

Unindo Forças Pela Moda Sustentável

O 1º Encontro de Brechós + de Anápolis é resultado de uma parceria entre o Grupo Encontro de Brechós de Anápolis e importantes instituições de apoio local, como o Sebrae-GO, a Prefeitura Municipal de Anápolis e o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis. Com a união dessas forças, o evento promete ser grandioso e inspirador, oferecendo uma experiência única para empreendedores locais, entusiastas da moda sustentável e para o público em geral. O Grupo Encontro de Brechós de Anápolis é formado por 40 empreendedores, sendo a maioria mulheres, que já promovem bazares e feiras de negócios em diversos locais da cidade. Esses empreendedores decidiram unir esforços para realizar um evento de maior porte e com estandes padronizados, proporcionando um ambiente profissional e atraente para os visitantes. “Com a ajuda do Sebrae-GO, que subsidia os estandes, e o apoio da Prefeitura Municipal de Anápolis e do Sindicato do Comércio Varejista, a comissão organizadora se dedicou minuciosamente ao projeto, buscando reunir os brechós locais, pequenos empreendedores e apaixonados pela moda sustentável, com o intuito de fortalecer a economia circular e estimular a conscientização sobre o consumo consciente”, afirma Fábia.

Por isso, os dias 11 a 13 de agosto deverão ser marcantes para Anápolis, movimentando a Praça Dom Emanuel. Mais de 35 brechós da região participarão do evento, com estandes subsidiados pelo Sebrae-GO, garantindo um espaço amplo, confortável e recheado de atrações para todos os públicos. “Os visitantes poderão desfrutar de promoções incríveis em peças de vestuário e acessórios, além de se divertirem com atrações culturais, aproveitarem a praça de alimentação, proporcionar momentos agradáveis às crianças no espaço infantil e ainda contribuírem para a coleta de materiais recicláveis, reforçando o compromisso com a sustentabilidade”, completa Ariane.