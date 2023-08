Imagem: CGE

Publicado: 08.08.2023

O Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Estado de Goiás (FOCCO-GO), criado em 2009 com a finalidade de promover a aproximação e a integração entre seus integrantes no combate à corrupção no estado, será relançado nesta terça-feira (08/08), às 14h30, durante solenidade no Auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

A entidade reúne 26 instituições que desempenham atividades ligadas ao repasse, controle e fiscalização dos recursos públicos no estado. Em 2023, a Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE) foi eleita a coordenadora do colegiado durante reunião virtual dos membros, realizada em fevereiro, com mandato de um ano.

O controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, assumiu a coordenação executiva do Fórum de Combate à Corrupção em Goiás; e o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em Goiás, Paulo Henrique Nogueira, a coordenação adjunta.

Em abril, os membros realizaram a primeira reunião presencial – após as medidas de isolamento estabelecidas durante a pandemia da Covid-19 – para discutir as ações de 2023, entre elas, o relançamento do fórum. A ideia é atrair parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas, e ampliar os mecanismos de articulação e cooperação entre seus integrantes.

Além da cooperação entre instituições, o Fórum de Combate à Corrupção em Goiás também atuará para o fortalecimento do controle social como forma de atuação preventiva no combate à corrupção, utilizando instrumentos de conscientização, estímulo e colaboração da sociedade civil, por meio de campanhas, reuniões, audiências públicas, palestras e eventos.

SERVIÇO

Assunto: Relançamento do FOCCO em Goiás

Data: 08/08 (terça-feira)

Horário: 14h30

Local: Auditório Mauro Borges – Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Rua 82, nº 400 – Centro – Goiânia.

Editado por Juliana Carnevalli via Controladoria-Geral do Estado (CGE) – Governo de Goiás