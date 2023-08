Melhorias são parte do cronograma de manutenções que acontece quatro vezes ao ano

Publicado: 08.08.2023

Foto: Victor Augusto

A Prefeitura de Anápolis iniciou a revitalização do gramado do Estádio Jonas Duarte. “As manutenções e reparos no local acontecem quatro vezes ao ano, seguindo o cronograma que é traçado para manter a saúde do gramado, que já estará em condições para receber grandes partidas em breve”, explicou a secretária de Integração, Eerizania Freitas.

A manutenção é dividida em quatro etapas: a retirada da grama morta na base do gramado, a descompactação do solo, a aeração para melhorar a drenagem e oxigenação das raízes e, por fim, a cobertura para eliminar a irregularidades na superfície do gramado e estimular o desenvolvimento de novas mudas.

Após todas as etapas, o gramado receberá tratamento especial com adubações balanceadas com fertilizantes químicos a base de NPK e micronutrientes, que irão estimular as raízes e folhas para o desenvolvimento e crescimento da grama.