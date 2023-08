Inaugurado em 2005, Heana oferece assistência médica e hospitalar de emergência e urgência (Foto: Felipe Homsi/Funev)

Publicado: 08.08.2023

Com 18 anos de história, completados no dia 5 de agosto, O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) oferece à população um serviço de excelência. Desde 2005, a unidade presta assistência médica e hospitalar de emergência e urgência, e vem ampliando significativamente o rol de serviços ofertados à população.

Nos últimos quatro anos, o Governo de Goiás tem investido na expansão da oferta de serviços e, em 2023, o Heana celebra também as evoluções obtidas neste período. A unidade aumentou de 62 para 81 o número de leitos de enfermaria e de 18 para 51 os leitos de UTIs, elevando o total de leitos de 81 para 132.

Dessa forma, o hospital ampliou o acesso para pacientes da macrorregião Centro-Norte do Estado de Goiás, que abrange mais de 60 municípios, e que somam uma população de mais de 1,1 milhão de pessoas.

O Heana oferece especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia vascular, bucomaxilofacial, radiologia e anestesiologia, e conta hoje com mais de mil colaboradores, entre celetistas e terceirizados.

Somados à estrutura física e protocolos implantados, esses profissionais atuam em internações clínicas e cirúrgicas, consultas e procedimentos eletivos, serviços de apoio e exames laboratoriais, bem como em em trabalhos de gráficos e de imagem, como radiologia, tomografia, ultrassonografia, ecodoppler.

O hospital possui ainda uma agência transfusional, com todos os atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2022, a unidade implantou o Serviço de Atenção Domiciliar, que leva atendimento e ações de promoção à saúde até o paciente, em sua residência.

No mesmo período, foram implantados serviços que disponibilizam cirurgias eletivas nas especialidades de urologia, ortopedia e cirurgia geral; e consultas ambulatoriais com novas especialidades, entre elas nutrição, enfermagem e bucomaxilofacial.

Outra importante atuação da unidade é a do serviço de odontologia hospitalar, criado para atendimento aos pacientes internados na unidade, principalmente aqueles que se encontram em leitos de terapia intensiva.

O serviço colabora na evolução do paciente, com um conjunto de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem sistêmicas ou de sequelas de seus respectivos tratamentos.

NÍVEL DE EXCELÊNCIA

Em novembro de 2019, a Fundação Universitária Evangélica (Funev) assumiu a gestão do Heana. Desde então, somado com os investimentos do Governo de Goiás, o nível de satisfação dos serviços avaliados superam os 95%, mantendo o nível de excelência em Net Promoter Score (NPS).

“Temos orgulho do Heana e das conquistas realizadas até aqui”, declara Cicílio Alves de Moraes, presidente do Conselho de Administração da Funev.

Toda a estrutura física e de recursos humanos é voltada a um atendimento integral, humanizado e sistêmico do paciente, valorizando-o em sua jornada e priorizando seu desenvolvimento social.

“Os aspectos técnicos, tecnológicos e a humanização no atendimento são marcas da nossa atuação, gerando frutos a comunidade, ampliando acesso à saúde e promovendo um cuidado centrado no paciente”, afirma o diretor administrativo Renato Souza.

APRIMORAMENTO DE PROCESSOS

Na busca pelo aprimoramento dos processos por meio de informatização, o Heana consolidou o prontuário eletrônico, com implantação do software de gestão estratégica, software de gestão para gerenciamento de equipamentos médico hospitalares e ativos de infraestrutura e outras soluções, que deram maior agilidade, controle e segurança aos processos.

O hospital participou de projetos como Lean nas Emergências, para redução das superlotações hospitalares; Saúde em nossas Mãos, para reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde em UTIs; e promoveu o fortalecimento e consolidação da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott), além de ter fortalecido ações de acessibilidade e inclusão.

Como marcos, em 2020, ano em que se instaurou a pandemia de Covid-19, a atuação do Heana merece destaque, tendo se tornado referência no período crítico. Com estrutura adequada, com ventiladores pulmonares, unidades de isolamento e terapia intensiva (UTI), leitos e uma equipe de profissionais prontos para atuação no combate e prevenção ao coronavírus, o Heana cuidou de atender pacientes com casos suspeitos e confirmados com o coronavírus, impactando a vida de centenas de pessoas.

Em 2021 e 2022, o Heana ficou entre os hospitais de Goiás com alta conformidade na Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, realizada anualmente pela Anvisa. Essa avaliação reconhece que a unidade tem o objetivo de promover a cultura de segurança e a utilização de boas práticas, o que demonstra o alto comprometimento com a segurança do paciente.

CERTIFICAÇÃO ONA 2

Ainda neste ano, a unidade conquistou um marco importante, com o certificado de Acreditado Pleno Nível 2, conferido pela Organização Nacional de Acreditação Hospitalar (ONA). A conquista foi fruto do aprimoramento dos fluxos e processos, investimentos em recursos humanos e infraestrutura e se reflete também no reconhecimento pela população, que tem acesso aos diversos serviços ofertados.

O dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, marca a celebração dessas conquistas e também a data de criação do Heana, com inúmeros motivos para celebrar. Para o diretor-executivo da Funev, João Pedro dos Santos, o objetivo agora é continuar evoluindo e avançando, para aprimorar os serviços prestados pela unidade.

“Em breve nós daremos início à reforma e reestruturação das unidades de terapia intensiva, que proporcionará um salto em eficiência, e também à reforma e ampliação das enfermarias, reforma e adequação do pronto-socorro e adequação de espaço para comunicado de desfechos críticos. A meta é obtermos em breve a acreditação ONA Nível 3”.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás