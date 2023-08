Presidente destaca não apenas a celebração, mas também a importância histórica e atual da advocacia na defesa dos interesses da sociedade

Publicado: 12.08.2023

Nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, a OAB Anápolis celebrou o Dia do Advogado em grande estilo. Mas a programação se estendeu ao CEL da OAB neste sábado, incluindo finais de campeonatos esportivos e uma festa com DJs renomados, como Renato Jaime, Bruno Sax e André Ignácio.

Além da celebração festiva, o evento significa uma oportunidade para reconhecer e enaltecer o papel fundamental que os advogados desempenham na sociedade. Em entrevista, o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, falou da importância da advocacia ao longo da história, desde os principais movimentos sociais até as atuações atuais na defesa das prerrogativas da profissão e dos interesses da sociedade.

Segundo Samuel, a advocacia sempre esteve enraizada nos principais momentos históricos e sociais do Brasil, e Anápolis não é exceção. Desde sua fundação em 1973, a OAB Anápolis tem sido uma voz ativa na defesa da democracia, dos direitos civis e da justiça social. “A atuação da OAB Anápolis vai além da defesa das prerrogativas dos advogados. Hoje, a entidade está fortemente engajada em questões que impactam a sociedade como um todo”, declara o presidente.

Atuação Atual e Compromisso com a Cidadania

A gestão da OAB Anápolis sob a liderança de Samuel Santos se destaca por sua atuação voltada para a cidadania e a promoção do bem comum. A aproximação da OAB com os poderes Executivo e Legislativo tem proporcionado uma colaboração efetiva em demandas que afetam diretamente a sociedade. A presença de advogados como assessores legislativos na Câmara Municipal e na prefeitura, somando mais de 150 profissionais, é um testemunho da influência positiva que a advocacia exerce na formulação de políticas públicas e decisões legislativas.

Além disso, a OAB Anápolis é uma instituição composta por mais de 3 mil advogados inscritos. Centenas deles engajados em mais de 50 comissões especializadas. A presença de advogados nas esferas do legislativo e do executivo fortalece a interação entre a sociedade e a advocacia, garantindo que as demandas da comunidade sejam ouvidas e consideradas.

Celebração dos 50 Anos da OAB Anápolis

Além das atuações e conquistas recentes, a OAB Anápolis tem motivo extra para comemorar. Este ano marca o 50º aniversário da instituição na cidade. Ao longo das décadas, a OAB Anápolis tem sido uma força de transformação positiva, trabalhando incessantemente para promover a justiça, os direitos humanos e a cidadania. “A comemoração deste marco é um lembrete da influência duradoura da advocacia no avanço da sociedade. O Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, é uma oportunidade para homenagear a dedicação incansável dos advogados em prol da justiça e da igualdade. A OAB Anápolis não apenas reconhece a importância dessa profissão, mas também reforça seu compromisso em continuar a representar os interesses da sociedade e a promover o bem-estar comum. A programação extensa do evento, que inclui campeonatos esportivos e uma festa com DJs renomados, reflete a vitalidade e a energia que a advocacia traz para a comunidade”, frisa Samuel.