Renda obtida com a venda do sanduíche Big Mac, durante o dia 26 de agosto, vai beneficiar crianças e adolescentes com câncer no estado

Publicado: 16.08.2023

O Governo de Goiás, por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e da Saúde (SES), fechou parceria com a rede de lanchonetes Mc Donald’s pelo combate e prevenção ao câncer infantil.

O Estado será contemplado com a campanha McDia Feliz 2023, que, neste ano, chega à 35ª edição. A ação será no sábado, dia 26 de agosto.

Pontos de vendas

Serão instalados pontos físicos de venda antecipada de tíquetes em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, e em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no Park Lozandes, a partir desta quarta-feira (16/08).

Cada voucher, no valor de R$ 18, poderá ser trocado por sanduíche Big Mac nas localidades participantes no dia do evento.

Parceria

“Estivemos nesta manhã com o secretário de Saúde, Sérgio Vencio, quando firmamos esta parceria com a rede McDonald’s para ampliar os esforços de prevenção do câncer infantojuvenil em Goiás”, afirma o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

O secretário diz ainda que no ano que vem, os lucros obtidos com a venda dos sanduíches Big Mac serão destinados à construção da Casa Ronald, que contará com cerca de 32 leitos, e à edificação do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora).

De acordo com o secretário Joel de Sant’Anna, parcerias como essa são possíveis “graças à credibilidade do governador Ronaldo Caiado”.

Diagnósticos precoces

O secretário da Saúde, Sérgio Vencio diz que é muito importante que o foco deste ano da campanha McDia Feliz seja voltado para ações de diagnóstico precoce do câncer infantil. Nesse sentido um parceria também foi fechada com o Hospital das Clínicas (HC/UFG).

“Sabemos que as chances de cura aumentam muito com o diagnóstico a tempo e com o início do tratamento o quanto antes”, explica Sérgio Vencio.

No ano que vem, a aplicação dos recursos já poderá ser feita no Cora e na criação de uma casa de apoio ao novo hospital que, na sua primeira etapa, já será um dos maiores centros especializados no tratamento do câncer infantil do país.

De acordo com os organizadores da iniciativa, após 35 anos dessa ação, o índice de cura da doença já alcança quase 70% no Brasil, contra 36%, quando a campanha foi lançada.

Para separar o que será destinado a Goiás com as vendas de ingressos antecipados no estado, além das vendas no dia do evento, foi criada uma conta exclusiva para receber os recursos.

McDia Feliz

O Sistema McDonald’s passou a se engajar na luta contra o câncer infantil a partir dos anos 70, ao perceber as dificuldades de famílias de baixa renda em permanecer em cidades com referência em tratamento em grandes metrópoles americanas.

Isso levou à criação das Casas Ronald nos Estados Unidos, que oferecem apoio às famílias, fornecendo hospedagem gratuita, alimentação e outros benefícios, enquanto as crianças recebem tratamento. No Brasil, o McDia Feliz completa 35 anos. É o maior evento de arrecadação no mundo.

