Parceria entre a Prefeitura e UniEvangélica vai disponibilizar mais de 16 tipos de vacinas

Publicado: 18.08.2023

Foto: Arquivo

A Prefeitura de Anápolis e a UniEvangélica vão promover neste sábado, 19, o projeto Imunização, para garantir a vacinação da população e, em especial, a atualização da caderneta infantil. Estarão disponíveis 16 tipos de vacinas que compõem o Plano Nacional de Imunização (PNI), além dos imunizantes contra a Covid-19. A ação acontece na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Vivian Parque, das 8h às 12h, e é importante levar o cartão de vacinas, principalmente das crianças.

A mobilização conta com a participação de profissionais de saúde da rede municipal, professores e acadêmicos dos cursos de Biomedicina, Medicina, Ciências Biológicas, Pedagogia e Estética da UniEvangélica, além da Escola de Enfermagem Florence Nightingale. “O objetivo tanto da Prefeitura quanto dos parceiros é alcançar o maior número de pessoas possível e garantir a prevenção às doenças que possuem vacina”, reforça Mirlene Garcia, coordenadora de vacinação da Prefeitura de Anápolis.

Para Carlos Hassel Mendes, reitor da UniEvangélica, “esse é mais um projeto em benefício da comunidade. A imunização é uma arma contra diversas doenças e faz parte das ações em saúde pública. O objetivo da proposta é ampliar o escopo das atividades, atingindo diversos bairros da cidade”.

O público-alvo são todas as pessoas que precisam completar o cartão de imunização, a partir de dois meses de idade. Na ocasião, estarão disponíveis as seguintes vacinas: HPV, Pneumocócica 10, Meningocócica C, Febre Amarela, VIP e VOP (vacina inativada e oral contra a Poliomielite), Pentavalente, Rotavírus, Hepatite A e B, Tríplice Viral, Dupla Adulto (Difteria e Tétano), dTpa (Difteria e Tétano e Coqueluche), DTP (tríplice bacteriana), Varicela, Meningocócica ACWY e contra a Covid-19 que são CoronaVac e Pfizer, incluindo as versões Baby, Pediátrica e Bivalente.

Responsabilidade social

A parceria entre a Prefeitura e a UniEvangélica no projeto Imunização também vai levar atividades lúdicas e diversão para as crianças, além de ações como corte de cabelo, design de sobrancelha, entre outros.

“O projeto Imunização não se trata de uma campanha de vacinação, mas de uma mobilização para conscientizar a população sobre a importância que as vacinas desempenham para a qualidade de vida. O objetivo é conscientizar sobre a necessidade de estar com as vacinas em dia e contribuir com o aumento a cobertura vacinal no município de Anápolis”, conclui a coordenadora do Programa de Responsabilidade Social da UniEvangélica, Maria Cecília Martinez Amaro.