Publicado: 18.08.2023

“Cora do Rio Vermelho”, monólogo inspirado na poetisa goiana Cora Coralina, será apresentado neste sábado (19/08), às 20h30, no Teatro Goiânia. A entrada é gratuita, porém é necessário adquirir os ingressos no site e levar um quilo de alimento não perecível.

Com direção de Isaac Bernart e encenada pela atriz Raquel Penner, a peça busca realizar uma montagem forte e delicada sobre a força da mulher brasileira.

Com dramaturgia executada pelo produtor e crítico de teatro Leonardo Simões, os diálogos exploram poeticamente a história da artista, nascida em 20 de agosto de 1884.

Monólogo integra o Projeto Cora Coralina Visita Goiás, iniciativa que tem apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

O roteiro é baseado nos escritos da escritora, como: ¨”Vintém de cobre – meias confissões de Aninha”; “Meu Livro de Cordel”; “Villa Boa de Goyaz”; e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”, embalado ao som de uma trilha sonora toda feminina. Haverá também intérprete da Língua Brasileira de Sinais(Libras).

