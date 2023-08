Encontro será realizado no dia 23 de agosto, no Parque de Exposições do município. Interessados podem se inscrever para participar do evento

Publicado: 22.08.2023

Foto: Wederson Araújo

Segunda fruta mais consumida no mundo, a banana é produzida em uma área de quase 12,9 mil hectares em Goiás. Para a safra 2023, a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é que o estado produza 197,3 mil toneladas e ocupe a 9ª posição no ranking nacional. É uma atividade agrícola que movimenta a economia dos municípios, contribuindo para a geração de renda, especialmente na agricultura familiar.

Pela importância de toda a cadeia produtiva, a bananicultura requer atenção especial em relação à sanidade vegetal para evitar que doenças e pragas sejam introduzidas nas lavouras e causem prejuízos no campo. É exatamente esse o foco do evento ‘Desafios da Bananicultura em Goiás’, que será realizado no dia 23 de agosto, das 9 às 11 horas, no Parque de Exposições de Anápolis. O objetivo do encontro é orientar e esclarecer dúvidas sobre medidas fitossanitárias que devem ser adotadas na cultura da banana para proteger e evitar pragas que trazem prejuízos econômicos e de produção. As inscrições podem ser feitas por meio do site: https://eventos.sistemafaeg.org.br/inscrever/DesafiosdaBananiculturaemGoias.

Uma das entidades organizadoras do evento, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) atua em todo o estado de Goiás com o intuito de garantir a produção de frutas de qualidade, principalmente por meio da educação sanitária em todos os elos da cadeia produtiva, como agricultores, revendedores de mudas, entre outros.

O titular da Agência, José Ricardo Caixeta Ramos, explica que o encontro, em Anápolis, pretende proporcionar mais conhecimento aos produtores rurais sobre medidas que devem ser implementadas no campo e que contribuem para a defesa agropecuária na bananicultura. “Sabemos dos desafios de trabalhar com essa cultura no estado e por isso temos buscado levar informações que possam ajudar no trabalho de controle e prevenção de pragas que podem acometer os bananais. A educação sanitária é fundamental para produzirmos alimentos seguros e de qualidade e a Agrodefesa tem focado suas ações também nesse sentido”, informa.

Programação de palestras/debates

“Riscos da introdução e disseminação de pragas que ameaçam a bananicultura goiana”

Palestrante: Dr. Wilson da Silva Moraes – Doutorado em Fitopatologia e auditor fiscal federal da Superintendência Federal da Agricultura no Estado de São Paulo (SFA/SP) / Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

“Medidas fitossanitárias para prevenção e controle de pragas na cultura da banana”

Palestrante: Dr. Juracy Rocha Braga Filho – Doutorado em Produção Vegetal e Fiscal Estadual Agropecuário / Coordenador do Programa Estadual de Prevenção e Controle de Pragas da Banana / Agrodefesa

“Assistência Técnica e Gerencial (ATeG): Enfrentando os desafios com o produtor rural”

Palestrante: Nozi Carneiro – Supervisora técnica das Cadeias de Fruticultura e Horticultura / Senar Goiás

Organização

O evento é realizado pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), juntamente com Sistema Faeg Senar, Sindicato Rural de Anápolis, Prefeitura de Anápolis, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ficha técnica

Evento “Desafios da bananicultura em Goiás”

Data: 23 de agosto de 2023 (quarta-feira)

Horário: das 9 às 11 horas

Local: Tatersal do Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis – BR 153 – Anápolis (GO)

Inscrições: https://eventos.sistemafaeg.org.br/inscrever/DesafiosdaBananiculturaemGoias

Mais informações: (62) 98244-0047

Comunicação Setorial da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás