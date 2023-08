Meu Lote, Minha História faz o sorteio de regiões do primeiro grupo. Próxima etapa é visita técnica

Publicado: 22.08.2023

Foto: Bruno Velasco

“Já tenho a minha casinha na cabeça. Imagino a bênção que vai ser e agora está cada vez mais perto”, o relato emocionado é da Naliane Márcia que, na noite de segunda-feira, 21, já descobriu onde vai construir a casa dos sonhos. Ela ficou no Residencial Las Palmas durante o sorteio das regiões do primeiro grupo do Programa Meu Lote, Minha História.

Assim como a Naliane, as pessoas que compõem esse grupo, formado por idosos, pessoas com deficiência e os 97 primeiros classificados da ampla concorrência, já sabem o destino da casa própria. Os 150 contemplados nessa etapa foram distribuídos, por sorteio, nos seguintes bairros: Itamaraty, Jardim Progresso, Las palmas, Vila Nova Jaiara, Residencial Verona e Monte Sinai.

Agora começa a etapa das visitas técnicas. “Nossa equipe do social vai visitar todas as residências para conferência de dados e documentos. Passou essa fase, já vamos sortear o lote em que será erguido o sonho da casa própria de centenas de famílias anapolinas”, disse o prefeito Roberto Naves.

“O que estamos vivendo aqui é uma demonstração do trabalho que fazemos e do que queremos para Anápolis. Dignidade para todos. E isso passa pela moradia. Estamos cumprindo o nosso dever e nossa missão que é cuidar de pessoas”, ressaltou a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, que acompanhou o sorteio.

A ousadia do programa e das ações da atual gestão foi lembrada pela secretária municipal de Integração, Eerizânia Freitas. “Essa é uma iniciativa inédita. Sempre que se fala em moradia são projetos estaduais ou federais. É a primeira vez que vemos um projeto de moradia totalmente arcado pelo município. É Anápolis e a atual gestão fazendo história”, destacou.

Visitas

A partir desta terça-feira, 22, todas as pessoas sorteadas receberão a visita técnica que deve ser acompanhada por algum morador que esteja com nome no cadastro da família e que tenha 18 anos ou mais. Caso não esteja ninguém na residência no momento da visita, o beneficiado deve procurar a Secretaria de Integração e solicitar novamente a visita. Conforme os critérios do programa, a pessoa tem sete dias para recorrer. No caso de frustração da segunda visita, o candidato será desclassificado.

Após as visitas e conferência de informações segue para a próxima etapa que é o sorteio das unidades. Com isso, inicia-se o processo do grupo B e assim, consequentemente, até o E contemplando os 798 candidatos. Mais informações podem ser obtidas no site www.meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br.