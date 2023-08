Selecionados vão gravar no estúdio profissional montado em Pirenópolis durante o festival de música (Foto Canto 2022/Secult Goiás)

Publicado: 23.08.2023

A 22ª edição do Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis – está com inscrições abertas, de 22 a 31 de agosto, para gravação gratuita em estúdio profissional de músicas autorais por artistas e bandas goianas durante o evento.

Iniciativa faz parte da programação da mostra, que será realizada de 19 a 24 de setembro, em Pirenópolis. O edital e ficha de inscrição estão disponíveis no site do evento.

As inscrições são feitas somente pelo e-mail: contato.canto@ufg.br. Podem participar pessoas menores de 18 anos (com autorização dos pais ou responsável), e maiores de 18 anos, que sejam exclusivamente de Goiás e que tenham trabalho autoral.

Serão selecionados 12 artistas ou bandas goianas com até seis integrantes. Os selecionados vão gravar no estúdio profissional montado em Pirenópolis durante o festival. Cada banda ou artista poderá gravar até duas músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização, realizados por uma equipe profissional da área.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), tendo como interveniente a Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e tem como objetivo a divulgação artística e cultural no Estado de Goiás.

CANTO DA PRIMAVERA 2023

A 22ª edição do Canto da Primavera será realizada entre os dias 19 a 24 de setembro, em Pirenópolis. Além dos mais de 55 shows regionais, o evento terá três atrações nacionais: os cantores Zeca Baleiro e Almir Sater e a Banda Maneva.

Durante o evento também serão oferecidas oficinas de capacitação com renomados músicos. Toda a programação do evento é gratuita.

SERVIÇO

Inscrições para o Estúdio Primavera

Data: 22 a 31 de agosto

Como: e-mail contato.canto@ufg.br

Editado por Márcia Fabiana via Secretaria de Cultura de Goiás- Secult