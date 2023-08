Em diversas Organizações Militares pertencentes à Instituição acontecem atividades com o objetivo de aproximar o público

Publicado: 29.08.2023

Fonte: Agência Força Aérea, por Tenente Marize Torres

Edição: Agência Força Aérea

Exposição de aeronaves militares e civis, demonstrações aéreas, shows musicais, espaços infantis, ações cívico-sociais e muitas outras atrações: os Portões Abertos são grandes eventos para os admiradores da aviação. Assim, a Força Aérea Brasileira (FAB), anualmente, convida a sociedade para conhecer suas principais ações com o objetivo de demonstrar suas capacidades, desenvolver vocações e estreitar laços com a comunidade. Os eventos são realizados em diversas Organizações Militares pelo país.

Na Base Aérea de Brasília (BABR), o evento acontece no domingo (03/09) com demonstração da Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha Fox, acrobacias aéreas, aeromodelismo, entre outras atrações no ar e na terra. Na capital federal, o Portões Abertos reuniu mais de 90 mil pessoas na sua última edição. Mas se você é de outra região do país também pode aproveitar o evento na Organização Militar (OM) mais próxima.

Confira o calendário dos Portões Abertos nas diversas OM da FAB pelo país:

03/09 – Base Aérea de Brasília (BABR)

09/09 – Base Aérea de Anápolis (BAAN)

17/09 – Academia da Força Aérea (AFA)

30/09 – Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR)

01/10 – Base Aérea de Manaus (BAMN)

01/10 – Parque de Material Aeronáutica de São Paulo – (PAMA-SP)

08/10- Base Aérea de Campo Grande (BACG)

12/10- Base Aérea de Canoas (BACO)

14/10- Base Aérea de Santa Maria (BASM)

15/10- Base Aérea de Florianópolis (BAFL)

28 e 29/10 – Museu Aeroespacial (MUSAL)

29/10- Base Aérea de Fortaleza (BAFZ)

Fotos: Sargento Müller Marin / CECOMSAER