Proposta do concurso é promover educação ambiental, estimular a produção de imagens sobre o Cerrado e reforçar o banco de imagens da Semad (Foto: Semad)

Publicado: 29.08.2023

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) abriu as inscrições para o concurso de fotografia “Àgua, Clima, Cerrado e as Pessoas”. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 03 de setembro de 2023.

A proposta do concurso é promover educação ambiental, estimular a produção de imagens sobre o Cerrado e reforçar o banco de imagens da Semad. A entrega dos prêmios será no dia 10 de setembro, no município de Rio Quente, durante abertura do seminário internacional Águas para o Futuro (promovido pelo Governo de Goiás em parceria com a Unesco).

O concurso foi dividido em duas categorias. A primeira, com a temática “Agua, Clima, Cerrado e as Pessoas”, é restrita à participação de estudantes da rede estadual de ensino de Goiás oriundos de escolas em Rio Quente e em Caldas Novas.

Para se inscreverem, os menores de 18 anos têm que apresentar termo de autorização do responsável legal. O modelo está disponível no edital, publicado na edição do Diário Oficial de 25 de agosto de 2023.

A segunda categoria é aberta à participação de todos os cidadãos goianos e a temática é “Emoções hídricas: interações entre as pessoas, as águas, a biodiversidade e o clima no bioma Cerrado em Goiás”. O edital prevê a possibilidade de cada pessoa se inscrever uma única vez e, para cada inscrição, a Semad só vai aceitar uma foto.

As três melhores imagens de cada categoria serão premiadas com smartphones que têm câmera profissional para fotografia. Os primeiros colocados ganharão um aparelho com câmera de 48 megapixels. Os segundos e terceiros lugares serão contemplados com smartphones com câmera de 12 mp.

Algumas regras

O edital publicado no Diário Oficial traz as regras do concurso fotográfico, entre elas a de que proibida a edição das imagens, aplicação de filtros ou uso de qualquer técnica de tratamento como Photoshop, Corel Draw, Indesigner, Canva e outros.

As fotos deverão ser enviadas em extensão .jpg, resolução mínima de 72dpi, largura mínima de 1 mil pixels e tamanho máximo de 10 mb.

O seminário internacional Águas para o Futuro reunirá representantes de 22 países, vários estados e do governo federal para discutir a governança de recursos hídricos no mundo entre os dias 10 e 13 de setembro. Informações disponíveis no site https://aguasparaofuturo.com.br/.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Governo de Goiás