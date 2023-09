Mutirão atenderá moradores dos bairros Jardim Primavera I e II e Granville

Publicado: 03.09.2023

Foto: Arquivo

O mutirão de cadastramento para a regularização de áreas ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade social (Reurb-S) atenderá moradores dos bairros Jardim Primavera I e II e Granville. Os atendimentos serão realizados neste sábado e domingo, dias 2 e 3 de setembro, das 8h às 17h, no CMEI Paulo Freire, Rua 59, – Jardim Primavera.

Estão aptos a participar da Reurb-S famílias que estão em lotes irregulares desde 2016, cuja renda mensal de todos os membros não ultrapasse cinco salários mínimos. Ao fim do processo, a família recebe, sem custos, a Certidão de Regularização Fundiária, mas, para ser contemplada com a Reurb-S, não pode ter participado de nenhum programa habitacional, a exemplo do Meu Lote, Minha História, atualmente em andamento no município.

Durante a semana é possível fazer o processo na Prefeitura de Anápolis, mediante a apresentação dos documentos exigidos. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 99936-5424. O município está fazendo o levantamento cadastral das unidades imobiliárias e a atualização dos dados socioeconômicos das famílias. Além dos mutirões de cadastro, será feito agendamento para visita e uma equipe irá a cada local para aferição de dados.

Os interessados devem levar os seguintes documentos:

• Comprovante de renda familiar mensal de até cinco salários mínimos

• CPF e RG

• Se solteiro(a): Certidão de nascimento

• Se casado(a): Certidão de casamento, documento de identidade e CPF do esposo(a)

• Caso seja viúvo(a): Certidão de casamento e de óbito do cônjuge

• Caso seja divorciado(a): Certidão de casamento com averbação do divórcio

• Em união estável: documentos do companheiro(a)

• Contratos de compra/venda e recibos

• Guia de IPTU

• Conta de água e luz

• Número da inscrição social (NIS/PIS, PASEP) de todos os moradores juntamente com o RG e CPF