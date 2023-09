Publicada: 07.09.2023

Fonte: Agência Força Aérea, por Tenente Wanessa Liz

Edição: Agência Força Aérea

No dia 7 de setembro de 1906, o Aviador brasileiro Alberto Santos Dumont fez história ao tentar realizar um dos voos mais icônicos da aviação mundial. No campo de Bagatelle, em Paris, pilotou o 14-Bis. Por ser muito patriota escolheu a data para homenagear o Brasil.

Santos Dumont, famoso por seus feitos anteriores, como o voo do 14-Bis em 1906 e a conquista do Prêmio Deutsch de la Meurthe em 1901 com o seu dirigível nº 6, continuou a impressionar o mundo com sua determinação e inovação. A tentativa de voo de 7 de setembro demonstrou sua habilidade em projetar e construir máquinas voadoras práticas e controláveis, contribuindo significativamente para os avanços subsequentes na aviação.

A data também carrega um simbolismo especial, já que neste dia comemora-se o Dia da Independência do Brasil. Santos Dumont, que sempre foi motivo de orgulho para os brasileiros, tornou-se um exemplo de perseverança, engenhosidade e coragem. Seu feito pioneiro no 14-Bis impulsionou a busca pelo voo controlado e motorizado, abrindo caminho para o desenvolvimento de aeronaves modernas que hoje percorrem os céus ao redor do mundo.

Ao celebrara tentativa do voo de Santos Dumont em 7 de setembro, homenageamos o aviador, mas também reconhecemos a importância histórica desse evento para a evolução da aviação e a inspiração que ele continua a fornecer para as futuras gerações de aeronautas e engenheiros aeroespaciais.

O historiador do Museu Aeroespacial (MUSAL), Suboficial Mauricio Inácio da Silva, comenta sobre o patriotismo do Pai da Aviação. “O Genial inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, mundialmente conhecido, sempre demonstrou o seu amor por sua Pátria e nesse dia 07 de setembro de 2023, a FAB traz o fato acontecido em 07 de setembro de 1906. Quando o Patrono da Aeronáutica Brasileira, realiza a tentativa do voou do 14-Bis. Não quis o nosso Deus que a vitória acontecesse nessa data, deixando o triunfo, para o dia 23 de outubro de 1906, que futuramente seria considerado o dia do aviador”, conclui.

Fotos: Arquivo Domínio Público