Cine Cultura, na Praça Cívica, oferece opções de filmes a preços populares (Foto: Secult)

Publicado: 07.09.2023

Os espaços culturais do Governo de Goiás, gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), estarão em funcionamento durante feriado prolongado da Independência do Brasil. A programação inclui visitas ao Museu Pedro Ludovico, show no Martim Cererê, exposições de arte na Vila Cultural Cora Coralina e feira no Centro Cultural Octo Marques, além de espetáculo musical no Teatro Goiânia.

Na cidade de Goiás, o Palácio Conde dos Arcos, com todo seu acervo histórico, também estará aberto ao público. O Cine Cultura, em Goiânia, traz a opção da estreia do aguardado documentário Retratos Fantasmas, que entra em cartaz na quinta-feira (07/09), com duas sessões diárias. Ainda estão em cartaz os filmes: Passagens e Herói de Sangue.

Na sexta-feira (08/09), às 20 horas, o Teatro Goiânia recebe concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás. No domingo (10/09), às 16 horas, a unidade exibe sessão do espetáculo infantil “Camaleão – quem sou eu?”.

No fim de semana ainda tem a Feira da Solidariedade, no Centro Cultural Octo Marques, no sábado (09/09), das 9 às 13 horas. O evento vai expor produtos e serviços de empreendedores goianos envolvidos em ações solidárias com minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

No domingo (10/09), a diversão fica por conta do 23º aniversário do Vai Tomá, no Kuka Bar, às 14 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. A banda goiana de rock Corcel 76 será uma das atrações.

CONFIRA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESTADUAIS NO FERIADO

PALÁCIO CONDE DOS ARCOS

Quinta-feira (07/09), abertura das 08h às 12h; sexta-feira (08/09 ), das 08h às 17h; sábado (09/09), das 08h às 17h; e domingo (10/09), das 08h às 13h.

MUSEU PEDRO LUDOVICO

Funcionará normalmente de 07/09 a 10/09, das 09h às 12h e das 13h às 17h.

CINE CULTURA

Funcionamento normal de acordo com a grade de filmes.

CENTRO CULTURAL OCTO MARQUES

Fechado nos dias 07/09 (quinta) e 08/09 (sexta).

Aberto nos dias 09/09 (sábado) e 10/09 (domingo), das 9h às 17h.

VILA CULTURAL CORA CORALINA

Fechado nos dias 07/09 (quinta) e 08/09 (sexta).

Aberto nos dias 09/09 (sábado) e 10/09 (domingo), das 9h às 17h.

TEATRO GOIÂNIA

Sexta-feira (08/09) – Orquestra Filarmônica de Goiás às 20h.

Domingo (10/09) – Musical infantil “Camaleão – quem sou eu?” às 16h.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Estado da Cultura – Governo de Goiás