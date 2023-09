Hecad funciona em regime de plantão durante o feriado, retomando à normalidade dos atendimentos na segunda-feira (Foto: SES)

Publicado: 07.092023

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o funcionamento das unidades de saúde estaduais será em regime de plantão para atendimentos de urgência e emergência, durante o feriado da Independência do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (07/09).

Funcionarão em regime de plantão:

Hospital Estadual da Mulher (Hemu);

Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo);

Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol);

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL);

Hospital Estaduail de Aparecida de Goiânia (Heapa);

Hospital Estadual de Anápolis (Heana);

Hospital Estadual de Trindade (Hetrin);

Hospital Estadual de Pirenópolis (Heelj);

Hospital Estadual de Jaraguá (Heja);

Hospital Estadual de Itumbiara (HEI);

Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos (HSLMB);

Hospital Estadual de Formosa (HEF);

Hospital Estadual de Luziânia (HEL);

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

No Hospital Estadual da Criança e do Adolescente não haverá atendimento ambulatorial na quinta (07/09) e sexta-feira (08/09). O serviço de pronto-socorro serão mantidos sem paralisação.

Os serviços assistenciais do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) funcionarão durante o feriado. O banco de sangue do hospital não terá funcionamento na quinta-feira, retornando ao atendimento normal na sexta-feira, das 7 às 18h30 e, no sábado, das 7 às 12 horas.

Não haverá atendimento ambulatorial do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) nos dias do feriado, com o funcionamento voltando à normalidade na segunda-feira, a partir das 7 horas. Permanece normal a realização das cirurgias de urgência e transplantes renais e de fígado, caso haja doação de órgãos.

No Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) não haverá atendimento ambulatorial de consultas e terapias, com as atividades voltando ao normal na segunda-feira. O atendimento ao paciente internado será mantido sem interrupção

A farmácia ambulatorial e o ambulatório do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) estarão fechados e retornarão ao funcionamento na segunda-feira, em período integral. Os atendimentos de emergência permanecem em período integral.

REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR

A quinta-feira no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), em Aparecida de Goiânia, não terá atendimento ambulatorial. Na sexta-feira, o funcionamento será normal para todos os departamentos. No Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ), apenas a parte administrativa não vai funcionar na quinta-feira.

Já no Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Doutor Albanir Faleiros Machado (Herso), o atendimento ambulatorial será paralisado na quinta-feira, e retomado na sexta-feira – as cirurgias eletivas programadas para a unidade estão mantidas nos dois dias do feriado.

POLICLÍNICAS

As Policlínicas Estaduais das cidades de Goiás e de São Luís de Montes Belos não funcionarão na quinta e sexta-feira, retornando à normalidade na segunda-feira.

Nas Policlínicas de Posse, Quirinópolis, Goianésia e Formosa, funcionará apenas o serviço de hemodiálise. Os demais serviços estarão suspensos e retornam na segunda-feira.

REDE HEMO

Nenhuma das unidades da Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) vai funcionar na quinta-feira. Na sexta-feira, o atendimento a doadores voluntários de sangue funciona das 8 às 18 horas, em todas as unidades de Goiânia e interior.

No sábado, o Hemocentro Coordenador, na capital, funciona das 8 às 12 horas, também para receber doadores de sangue. Toda a rede retoma as atividades normais na segunda-feira. O agendamento de doações pode ser feito pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site do Hemocentro.

CEMAC JUAREZ BARBOSA

A Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) interromperá suas atividades durante o feriado prolongado, reabrindo para atendimento na segunda-feira.

