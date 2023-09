Programa Aprendiz do Futuro tem jovens lotados em órgãos públicos nos 246 municípios (Foto: Wagnas Cabral)

Publicado: 09.09.2023

As inscrições ao processo seletivo do programa Aprendiz do Futuro terminam neste domingo (10/09). Os interessados em uma das 10 mil vagas do maior programa de socioaprendizagem do Brasil podem se inscrever no site do programa.

O edital completo com todos os detalhes está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds). Podem se inscrever adolescentes com idade entre 14 anos e 15 anos e 11 meses, que estejam em vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no Cadastro Único. É preciso ser estudante de rede pública ou bolsista de 100% de rede particular, com renda familiar de até dois salários mínimos.

O programa do Governo de goIÁS tem ainda como público-alvo adolescentes de etnia tradicional como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. Se o adolescente pertencer a uma família que possua mulher vítima de violência doméstica, também poderá se inscrever no Aprendiz do Futuro.

Atualmente, 6.594 adolescentes estão em atuação pelo programa em órgãos públicos nos 246 municípios. Os selecionados receberão remuneração de R$ 619,99, férias, 13º salário, vale-alimentação de R$150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale-transporte.

O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O resultado será divulgado no site da Seds e nas redes sociais da secretaria.

Para auxiliar os interessados em entrar para o programa, a Seds organizou uma aula com o passo a passo do processo de inscrição. A orientação está disponível no canal da secretaria no YouTube, clicando aqui.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Desenvolvimento Social – Governo de Goiás