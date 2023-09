Evento terá expositores e palestrantes no Ginásio Anchieta

Evento, que vai até o dia 16, terá “pegada” técnica, voltada para a formação de empreendedores do meio rural

Publicado: 11.09.2023

Amanhã dia 12 de setembro, terça-feira, a tão aguardada 1ª Feira de Agronegócio da Região da Estrada de Ferro terá início no prestigiado Ginásio Anchieta, em Silvânia, às 19 horas. O objetivo é impulsionar a economia e a inovação rural na região central do estado. O lançamento do projeto ocorreu no dia 17 de agosto, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), em Goiânia, com a presença da alta cúpula do agronegócio goiano, incluindo o vice-presidente da Federação, Eduardo Veras e o presidente do Sindicato Rural de Silvânia, Carlos Jose Mayer, Engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Taubaté-SP.

Carlos destaca que o evento terá uma “pegada” técnica, oferecendo palestras, cursos, dinâmicas e visitas a propriedades rurais, com a participação ativa da ICM-Bio, das Universidades Estadual (UEG) e Federal (UFG), Secretaria Estadual de Retomada Econômica, Agrodefesa, Emater e Seapa. Ele enfatizou que a programação visa qualificar pessoas, ampliando a percepção da importância do agronegócio brasileiro. Além disso, a feira abordará técnicas cruciais relacionadas à irrigação, rotação de culturas, mercado agrícola, fruticultura, piscicultura, bovinocultura de corte e de leite, em parceria com o Programa Senar+ e a AT&G.

O presidente do Sindicato Rural declarou ainda que o evento será inclusivo, com palestras direcionadas até mesmo para alunos do ensino médio da rede pública estadual, incentivando o empreendedorismo desde cedo. Ele ressaltou a importância de atrair expositores micro e pequenos, como produtores de mel, artesanato, queijos especiais, cachaça, entre outros, para enriquecer a feira e marcar um novo capítulo na história de Silvânia, que tem suas raízes ligadas à Estrada de Ferro e à tradição agrícola. “Estamos entusiasmados para sediar um evento histórico que une passado e futuro em nosso município, disse ele.