Em pouco tempo de atuação no Estado, distribuidora já contemplou 36 projetos culturais, com patrocínio total de R$ 10 milhões

Publicado: 11.09.2023

O cantor e compositor Marcelo Barra traz a turnê Bom Demais da Conta na segunda-feira (11) para Anápolis, no pátio da UniEvangélica, às 20h. O show vai integrar o VI Sarau Ambiental, que acontece no Dia Nacional do Cerrado. A turnê está entre os 36 projetos contemplados pelo programa E+ Cultura, do Grupo Equatorial Energia, que já soma R$ 10 milhões em patrocínios somente em 2023 no Estado, via Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes.

O artista vai percorrer o interior com sua banda, composta por Jáder Stéter (bateria), Zelão (baixo), Hermes Fonseca (guitarra), e Lázaro Silva (teclados). No total serão nove cidades do Estado até o mês de outubro: Itumbiara (28/08), Inhumas (01/09), Bonfinópolis (08/09), Anápolis (11/09), Ceres (28/09), Goiânia (06/10), Paraúna (12/10), Rio Verde e Senador Canedo, com datas a serem definidas. No repertório, os maiores sucessos do artista como “Araguaia”, “Saudade Brejeira”, “Goiás é Mais”, “Frutos da Terra”, “Goiano de todo Canto”, “Pequi” e “Bom Demais da Conta”. Além dos sucessos regionais, o artista apresentará sucessos da MPB e da música internacional, mantendo suas características de interpretação.

Cantor e compositor, Marcelo Barra entrou no mundo da música em 1976, aos 16 anos, no Festival Comunicasom, em Goiânia, quando interpretou “Araguaia” e sagrou-se campeão do concurso, escrevendo seu nome na música regional goiana. Mais tarde, Fafá de Belém gravou a canção e Marcelo se tornou conhecido no meio musical de todo o País. Falar de Goiás, sua gente, seus rios, suas montanhas, seus costumes, foi o jeito que o artista encontrou para se expressar. “Cora Coralina” ganhou até videoclipe, dirigido por Takinho, que foi mostrado para todo o Brasil no programa Fantástico, da Rede Globo.

Mais cultura

A Equatorial Goiás chegou ao Estado disposta a promover e valorizar a cultura goiana, por meio do Projeto E+ Cultura, que já disponibilizou R$ 10 milhões para fomentar a cultura goiana. No primeiro ciclo a empresa selecionou 20 projetos, que somaram mais de R$ 6 milhões em intenção de patrocínio via Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes – do Governo de Goiás. Neste segundo ciclo foram contempladas mais 16 propostas, que somam intenção de patrocínio de aproximadamente R$ 3,8 milhões.

Nesses cerca de oito meses que o Grupo Equatorial Energia atua em Goiás muitos projetos já foram realizados além da turnê É Bom Demais da Conta: a 23ª edição do Auto da Paixão de Cristo, em Goiânia; o Circuito Gastrô, que trouxe show de Alceu Valença também na capital e inclui outras atrações em diferentes municípios durante o ano; Todas as Coras; Circuito Cultural o Som e o Riso, em Minaçu; Festival Italiano de Nova Veneza; Música no Câmpus 2023; Educanto II; Festival Gastronômico e Cultural Junino do Milho; Arraiá Pé de Serra de Jandaia; Romaria de Trindade; Festival Praia Show; 9ª Edição Festival Ilumina; Festa Tradicional de Nossa Senhora do Rosário de Monte Alegre de Goiás; Festival Deu Praia; o Projeto Palco e o Quarto Crescente.

Ainda estão previstos os projetos Mercado SAPI; #Entocados; O Resgate do Circo; Circo na Estrada de Ferro; filme Mátria Amada Kalunga; Viola Cabocla – a história da viola cantada e contada; Viola EnCantos de Goiás; Josephinas – Comidas de Tradição – 3º Festival Gastronômico do Vale da Serra da Mesa; filme Terra Encantada; Brincando com Poteiro; Indelicada Cia. Teatral – Montagem e Apresentação; Circuito Musical Sabah Moraes; Maria Grampinho; 9ª temporada do Programa Hip Hop em Cena; 27ª edição do Rally de Bóias; 2ª temporada da Série Diaspóricas; desenvolvimento do roteiro do documentário Chapada e Turismo; 15. 5ª Reau–Rodada de Estudos Audiovisuais Entre a Memória e a Imaginação; e 6ª Edição da Mostra GiroDança.

“O Grupo Equatorial Energia trabalha fortemente no apoio a projetos culturais nos estados onde atua e em Goiás não poderia ser diferente. Estamos concentrando esforços para direcionar este recurso importante para a valorização da cultura no Estado, pois entendemos que, ao fazer isso, estamos proporcionando oportunidades à população e contribuindo com a formação e o desenvolvimento integral dos cidadãos”, afirma o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme.

Serviço:

Turnê “Bom Demais da Conta”, com Marcelo Barra e Banda

28/08 – Itumbiara – 19h30 – campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

01/09 – Inhumas – 20h – Centro de Cultura e Convenções.

08/09 – Bonfinópolis – 20h – Praça da Igreja São Sebastião.

11/09 – Anápolis – 20h – pátio da UniEvangélica.

28/09 – Ceres – Campus do IFG

06/10 – Goiânia – Teatro do IFG

12/10 – Paraúna – Feira Coberta