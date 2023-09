Inscrições para a realização do curso, que será oferecido pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), vão até o dia 28 de setembro

Publicado: 12.09.2023

Foto: Arquivo

As inscrições para a graduação gratuita de licenciatura em Ciências Biológicas a distância, oferecida pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), estão abertas até o dia 28 de setembro. O curso é resultado da parceria da Prefeitura de Anápolis, através do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), e da Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis).

É imprescindível a leitura do edital antes da inscrição, que pode ser acessado pelo endereço www.vestibular.ueg.br, no qual o candidato, após conhecer todas as informações sobre o processo, deverá realizar cadastro geral, preencher o formulário de inscrição, atendendo a todos seus requisitos. As inscrições serão realizadas online pelo mesmo site. Serão 40 vagas disponíveis para o polo Anápolis.

O curso busca a formação de professores com a aquisição de conhecimentos biológicos e também preparando-os sobre os processos de ensino-aprendizagem, para atuarem nas redes de ensino. A duração do curso é de, no mínimo, oito semestres, desenvolvidos à distância em Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem oficial, com encontros presenciais obrigatórios, em período integral, desenvolvidos no CEITec, no mínimo, uma vez ao mês.

O ingresso será por meio de vestibular, ou seja, o candidato passará por prova escrita, com datas e horários marcados. Durante a realização do curso não haverá pagamento de mensalidades, havendo apenas uma taxa única de inscrição no valor de R$ 50, conforme edital. Mais informações pelo número (62) 99179-0546 ou pelo email (uabanapolis@edu.anapolis.go.gov.br).