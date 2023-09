Campanha Setembro Amarelo acontece de 11 a 29 com oficinas, apresentações musicais e aulas de dança

Publicado: 12.09.2023

Foto: Arquivo

O alerta sobre os cuidados com a saúde mental é algo praticado de maneira contínua e para reforçar é realizada a campanha Setembro Amarelo. A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretária Municipal de Saúde, estabelece nesse período atividades que intensificam o apoio e estimulam a população a buscar o suporte necessário para receber tratamentos ou aconselhamentos.

Entre os dias 11 e 29 de setembro, as ações serão reforçadas em várias regiões da cidade para alcançar toda a comunidade anapolina com a campanha “Se precisar, peça ajuda!”. A programação foi pensada e criada como uma forma de acolher toda a população e, para isso, serão disponibilizados momentos de rodas de conversas, oficinas, apresentações musicais, aulas de dança e muito mais.

Dentro da rede municipal de saúde, essa temática é trabalhada de forma preventiva e com olhar humanizado. “Nosso objetivo é o acolhimento diário em nossas as unidades, a promoção e prevenção em saúde mental, além de fornecer informações à comunidade sobre os principais sinais e sintomas. E a campanha vem reforçar essa necessidade de acolher, prevenir e cuidar”, ressalta o diretor de Atenção à Saúde, Eduardo Sardinha.

O trabalho da Prefeitura voltado para a temática da saúde mental é realizado, além do Setembro Amarelo. Ao longo de todo ano são ofertados serviços e apoio à toda população. “Lembramos que nesse mês, intensificamos as atividades, mas durante todo o ano temos esse suporte em todas as unidades de saúde e também uma rede psicossocial fortalecida para atender todas as demandas necessárias”, frisa o coordenador da saúde especializada, Marco Aurélio Silva Lima.

Saúde mental

A rede de atenção à saúde mental de Anápolis é composta por três unidades do Caps e o Espaço Florescer (Ambulatório Municipal de Saúde Mental), que trabalham mediante encaminhamento das unidades de saúde. “Nossa rede está preparada para receber o paciente em todas as situações, identificando os primeiros sintomas e sinais, e realizando o tratamento necessário conforma o perfil do paciente”, explica Marco Aurélio.

O Centro de Apoio Psicossocial da Infância e da Adolescência (Caps Crescer) atende crianças e adolescentes (zero a 18 anos) que possuem algum tipo de transtorno mental. A unidade conta com psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Essa mesma equipe multidisciplinar é encontrada nos Caps AD Viver, um serviço específico para o cuidado e atenção continuada às pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool e drogas. Já o VidAtiva acolhe aqueles que possuem qualquer transtorno ou problema de saúde mental, a partir de 18 anos.

É importante ressaltar que os Caps AD Viver e VidAtiva funcionam 24h. O sistema foi implantado pela atual gestão para acolher os pacientes em momentos de crise. Também foi inaugurado o Espaço Florescer para pacientes infantis e adultos com transtornos classificados como leves e moderados.

Cronograma Setembro Amarelo

Segunda-feira (11/09) – UBS Santa Maria, às 14h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Bate-papo com a comunidade e café da manhã.

Quarta-feira (13/09) – UBS Abadia Lopes, às 8h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Palestra com a psicóloga Daniela e café da manhã.

Quinta-feira (14/09) — UBS Vila União, das 8h às 12h

Pauta: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Apresentação, montagem e exposição dos grupos terapêuticos (suculentas, crochê e artesanato), Grupo de Alongamento, Palestra sobre medicação, Grupo de Karaokê e apresentação do grupo terapêutico de música.

Quinta-feira (14/09) — UBS São José, das 14h às 17h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Oficina de Artesanato e Geração de Renda. A arte como forma de aliviar a tensão capaz de promover relaxamento e melhorar a concentração.

Sexta-feira (15/09) — UBS Filostro, às 8h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Café da manhã, aulão de dança com professora de educação física, dinâmica com fisioterapeuta e roda de conversa.

Terça-feira (19/09) — UBS Bairro de Lourdes, das 8h às 12h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Palestra com psicóloga, dinâmica motivacional, roda de conversa sobre medicações e oficina de Relaxamento

Sexta-feira (22/09) — UBS Arco Verde, às 8h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental

Atividades: Roda de conversa com a psicóloga

Sexta-feira (22/09) — UBS São José, das 14h às 16h

Tema: Se precisar, peça ajuda! – Ação coletiva de conscientização e prevenção à saúde mental.

Atividades: Roda de conversa fazendo referência aos sentimentos, relações interpessoais, a percepção dessas relações e como isso afeta nossa saúde mental

Sexta-feira (29/09) — Praça Bom Jesus, das 8h às 12h

Tema: Atividades culturais e informativa ofertando um espaço para conscientização e prevenção a saúde mental e informações sobre quando e onde pedir ajuda.

Atividades: Serão realizadas atividades com o público em diversos espaços aberto de grande circulação de pessoas e visibilidade, chamando atenção para o tema “Se Precisar, Peça Ajuda!”.