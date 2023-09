Evento da Escola Superior de Advocacia (ESA) visa enriquecer o conhecimento jurídico e fortalecer a advocacia no interior do Brasil

Publicado: 15.09.2023

Em um cenário jurídico brasileiro em constante transformação, o II Seminário de Interiorização Jurídica da ESA Nacional ganha destaque como um importante fórum de discussões e capacitação. A cidade de Anápolis, em Goiás, terá a honra de sediar este evento no dia 27 de setembro de 2023, no CEL da OAB, das 08h30 às 21h00. Entre os pontos altos do seminário, destaca-se a presença da Ministra Laurita Vaz, uma ilustre goiana e primeira mulher a presidir o Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Trata-se de um evento de muita importância para todos nós advogados da cidade e entorno, os quais convido a participar de toda a programação”, declarou o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos.

Segundo ele, em um país de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental que a educação jurídica e a capacitação estejam acessíveis a todos, incluindo as regiões do interior. “Nesse contexto, o II Seminário de Interiorização Jurídica da ESA Nacional se apresenta como uma iniciativa fundamental”, enfatiza o presidente. Com um leque abrangente de temas atuais e desafios do Direito Contemporâneo, o evento oferece a oportunidade única de atualização e aprimoramento para advogados, juízes, estudantes e demais interessados na área.

Programação e Destaques do Seminário

Para Júlio César Neiva, coordenador da Escola Superior de Advocacia em Anápolis, a programação do seminário está repleta de nomes renomados da advocacia e magistratura, que abordarão temas cruciais para o cenário jurídico atual. Entre os destaques, vale ressaltar a presença do Dr. Rafael Horn, Vice-Presidente do Conselho Federal da OAB, e do Dr. Rafael Lara Martins, Presidente da OAB Seccional Goiás. Outro ponto relevante será o Painel 3, intitulado “Julgamento com Perspectiva de Gênero – A Presença da Mulher no Cenário Jurídico”. Neste painel, Dra. Cristiane Damasceno, Presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e Dra. Clara Mota, Juíza Federal auxiliar no Gabinete do Ministro Luiz Edson Fachin, do STF, discutirão a relevância e os desafios da presença feminina no mundo jurídico, um tema de grande pertinência nos dias de hoje.

Júlio também cita o Painel 5, com o tema “O Uso das Ferramentas Tecnológicas e Cruzamentos de Dados e a Validade das Provas Digitais”, também promete ser uma atração imperdível. Com a participação do Dr. Marcello Terto, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, abordará as ferramentas tecnológicas aplicadas ao Direito e o uso de provas digitais, um assunto cada vez mais relevante no contexto jurídico moderno. “As vagas para o II Seminário de Interiorização Jurídica da ESA Nacional são limitadas, e as inscrições podem ser realizadas no site www.oab.org.br/eventosoab. Além de enriquecer seu conhecimento e interagir com profissionais e acadêmicos do Direito, os participantes receberão um Certificado de Participação, válido por 8 horas-aula para atividades extracurriculares”, detalhou Neiva.

Um dos diferenciais do evento será o encerramento exclusivo, um Sunset com DJ Renato Jayme e Bruno Sax à beira das piscinas do CEL da OAB Anápolis. “Será um momento de descontração e networking, proporcionando uma experiência completa para os participantes. Durante o intervalo para o almoço, o espaço do CEL da OAB será transformado em um ambiente descontraído com tendas, food trucks e uma variedade de opções gastronômicas à beira das piscinas, proporcionando momentos de relaxamento e interação entre os participantes”, prevê o coordenador.