Feira da região da estrada de ferro reuniu autoridades e empresários com a missão de impulsionar a economia local

Publicado: 15.09.2023

A cidade de Silvânia, situada no coração de Goiás, se encheu de entusiasmo e expectativa com o início da primeira Agro Sudeste. O evento, que teve sua abertura no prestigiado Ginásio Anchieta no dia 12 de setembro, termina nesta sexta, dia 15, com a missão de impulsionar a economia rural local. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Silvânia, Carlos Mayer, trata-se de um grande sucesso, que deverá ser repetido nos próximos anos, trazendo a região para o calendário de encontros do agronegócio estadual. “A presença de autoridades de renome, como o vice-governador Daniel Vilela, o deputado estadual Issy Quinan, prefeitos, os vice-presidentes da FAEG Eduardo Veras e Ailton Vilela, o gerente regional do Sebrae Sérgio Monturil e o ex-prefeito e atual presidente do Rotary Club de Silvânia José Faleiro demonstra como fomos prestigiados”, declarou Mayer.

Com uma pegada técnica e inclusiva, a Agro Sudeste Goiás ofereceu uma programação rica em palestras, cursos, dinâmicas e visitas a propriedades rurais. Além disso, a feira abordou temas cruciais para o agronegócio, desde irrigação até piscicultura, em parceria com instituições como o Programa Senar+ e a AT&G. Um dos destaques da Agro Sudeste Goiás tem sido a forte presença de técnicos e especialistas no setor agrícola. Carlos Mayer enfatizou a importância da presença desses profissionais, destacando uma visita técnica à Fazenda Céu Azul, como parte da programação. “Essa fazenda exemplar conseguiu aumentar sua produção de leite de 250 litros para incríveis 42 mil litros, graças à tecnologia. Atualmente, ela utiliza dejetos para produção de fertilizantes e biogás, através de biodigestores”, explicou. A participação da Embrapa na feira também é de grande relevância, com especialistas discutindo bioinsumos e arroz. A CONAB apresentou informações cruciais sobre o levantamento de safra, enquanto o plano de aquisição de alimentos do governo federal, o PAA, promete liberar mais de R$ 640 mil por mês para a agricultura familiar, beneficiando a região.

Hoje estão previstas palestras como a da empresa Sol Azul Energia, especializada no diagnóstico, planejamento instalação e manutenção de sistemas de geração de energia através de painéis fotovoltaicos em residências, comércio, indústria e produção rural. O gerente comercial Joaquim Oliveira irá falar sobre Sistemas hibridos e offgrid para o campo. “A energia solar já é uma realidade e contamos com a adesão de muitos produtores rurais que querem fazer cair seu custo de produção”, disse ele. Também haverá demonstração de processamento artesanal de mandioca, de defumação artesanal de carnes, de biojóias, de doces cristalizados, do funcionamento de drones aplicado à agricultura e pecuária, além da exposição e comercialização de produtos, frutos de casos de empreendedores bem-sucedidos da região. “Encerramos muito bem essa empreitada, e quero agradecer também ao apoio do povo de Silvânia, no qual o agronegócio está fortemente presente”, completou Carlos Mayer.