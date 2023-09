Nova unidade de ensino na região vai contar com pátio coberto, solários, playground, refeitório e salas de aula em um ambiente totalmente acessível

Publicado: 16.09.2023

Foto: Bruno Velasco

Os moradores do Jardim Promissão participaram, nessa sexta-feira, 15, junto do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, da assinatura da ordem de serviço para o início da construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei). A obra faz parte do Anápolis Investe, e terá capacidade de receber 180 crianças de 1 a 6 anos, que serão atendidas em uma estrutura ampla e acolhedora. O investimento é de R$ 2.846.060,72 e a previsão é que a obra seja concluída em 8 meses.

“Tivemos a honra de mudar a realidade da população aqui do Jardim Promissão. Trouxemos água, asfalto, calçada e agora, por meio do Anápolis Investe, estamos trazendo um Cmei que vai facilitar a vida das famílias ao levarem suas crianças para a escola”, ressalta Roberto Naves.

O secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes, ressalta que a amplitude da área e também da construção vão trazer conforto para toda a comunidade. “Esta unidade nasce do compromisso do prefeito Roberto e da primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves com a população do Jardim Promissão. Nessa área de quase quatro mil metros quadrados nós vamos construir uma unidade de ensino para acolher a todos”.

O novo espaço foi planejado para acolher todos de uma maneira confortável, por isso, a estrutura contará com pátio coberto, solários, playground, refeitório, salas de aula e administrativas, em um ambiente totalmente acessível. “Esse Cmei vai trazer para os pequenos dessa região a dignidade e a oportunidade de estarem inseridas no processo educacional e de fazerem parte da nossa rede, que está sendo cada vez mais fortalecida pelas ações do Anápolis Investe”, ressalta o secretário municipal de Educação, Alex Martins.

Para Deisa Aparecida, presidente da associação do bairro Jardim Promissão, este é um momento de realização de sonhos. “É uma alegria imensa receber a autorização para a construção do nosso Cmei. Há mais de 28 anos esperamos por isso e agora, graças a Deus e ao prefeito Roberto Naves, o sonho vai se tornar realidade”.