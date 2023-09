Cantora goiana Maduli se apresenta nesta terça-feira (19/09), a partir das 19h30, no palco Pireneus (Foto: Divulgação)

Publicado: 19.09.2023

A Secretaria da Cultura de Goiás (Secult) abre, nesta terça-feira (19/09), a 22ª edição da Mostra Nacional de Música – Canto da Primavera, em Pirenópolis. A Mostra Nacional de Música vai até o dia 24 próximo, com shows realizados em quatro palcos espalhados pela cidade.

Neste ano, o festival de música terá apresentações de quatro artistas nacionais e 55 atrações goianas, com o objetivo de valorizar a cultura regional e promover os artistas goianos. Banda Maneva, Zeca Baleiro, Hamilton de Holanda e Almir Sater são as atrações nacionais que se apresentam nesta edição do festival.

Canto da Primavera

Uma das promessas da música goiana, a cantora Maduli abre as apresentações na terça-feira (19/09), às 19h30, no palco Pireneus. Além dos shows, o festival terá oficinas formativas, show didático e gravações no Estúdio Primavera.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento também conta com a parceria do Goiás Social, Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Pirenópolis e do Sesc Goiás.

Serviço

Assunto: Canto da Primeira 2023

Quando: De 19 a 24 de setembro

Onde: Pirenópolis (GO)

