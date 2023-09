Nova ferramenta digital e pedagógica possui conteúdos de Língua Portuguesa, com videoaulas, questionários com perguntas e respostas, além de ranking com pontuação em formato de game (Foto: Seduc)

Publicado: 20.09.2023

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) lançou o Aplicativo GoEdu, na manhã desta segunda-feira (18/09). Desenvolvida para todos os alunos do ensino médio da rede pública estadual de educação, a plataforma visa proporcionar um ambiente de aprendizado contínuo, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e envolvente, com interação e tecnologia.

A nova ferramenta digital e pedagógica possui conteúdos de Língua Portuguesa, com videoaulas, questionários com perguntas e respostas, além de ranking com pontuação em formato de game. O acesso pode ser feito pelo aparelho celular ou pelo computador, no site .

Aplicativo

De acordo com a diretora de Políticas Educacionais da Seduc/GO, Patrícia Coutinho, os estudos realizados na plataforma digital vão complementar o ensino presencial que é feito em sala de aula.

“Ao incorporar elementos de gamificação e interatividade no aplicativo, nós queremos transformar o tempo on-line dos alunos em oportunidades enriquecedoras de aprendizado”, destaca Patrícia.

O estudante da 2ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Jardim Vila Boa, de Goiânia, Dermival Barbosa, que pretende cursar Engenharia de Software conta que o aplicativo deve intensificar seus estudos.

“Este ano vou realizar o Enem. Vou aproveitar o GoEdu, junto com o Portal NetEscola, para estudar e conseguir ingressar na universidade”, afirma Dermival.

Para a professora de Língua Portuguesa Valéria Tavares, além de contribuir com os alunos, o novo recurso irá estimular também o envolvimento dos professores.

“Acredito que a utilização do aplicativo será positiva para nós, assim como o NetEscola foi e, eu, como professora de Português, espero receber um reforço na escrita dos estudantes”, avalia Valéria.

NETESCOLA

Desde o início de 2023, a Seduc está ajustando a estrutura do aplicativo NetEscola. O objetivo é garantir a qualidade e o bom funcionamento da ferramenta.

Com isso, os usuários do aplicativo passarão a visualizar também o status do pagamento mensal do Bolsa Estudo. É possível acompanhar se o dinheiro já está disponível no cartão e obter informações detalhadas sobre o repasse.

Iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a ferramenta agora vai permitir a consulta do saldo do Programa Bolsa Estudo, que concede benefício mensal de R$ 111,92 a estudantes da rede pública estadual.

A versão anterior já contava com ajustes do login de acesso, da visualização da frequência diária, do calendário semestral e do boletim escolar. O aplicativo disponibiliza ainda conteúdos didáticos do Portal NetEscola.

Iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a ferramenta agora vai permitir a consulta do saldo do Programa Bolsa Estudo, que concede benefício mensal de R$ 111,92 a estudantes da rede pública estadual.

PROGRAMA BOLSA ESTUDO

O Programa Bolsa Estudo é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Trata-se de uma política educacional e assistencial que visa a incentivar a aprendizagem e contribuir para a diminuição da evasão escolar.

Para receber o benefício mensal de R$ 111,92, além de ter a matrícula regularizada, os estudantes devem atingir os critérios estabelecidos pelo programa. Entre as exigências, estão: obter a frequência mínima de 75% em todas as disciplinas, alcançar êxito na média escolar e não ter reprovação.