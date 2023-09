A ação será realizada no Parque Ipiranga, que também receberá a Caravana do Lixo Eletrônico

Publicado: 20.09.2023

Foto: Arquivo PMA

A terceira edição do projeto “Troca Consciente – Troque seu Lixo por Árvores e Ajude ao Próximo”, começa a partir desta quinta-feira, 21, no Parque Ipiranga. A ação ocorrerá em 23 bairros da cidade, incluindo distritos, e a programação segue nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro deste ano e em janeiro, fevereiro e março de 2024. As ações terão início às 9h e se encerrarão as 15h, sem intervalo de almoço.

Serão disponibilizadas até 800 mudas para cada dia de evento de espécies diferentes. “O período chuvoso é a época ideal para darmos início aos plantios. E nesse período iniciamos o Troca Consciente, onde a pessoa traz seus resíduos recicláveis e troca por mudas. É uma ação importante para evitarmos o descarte incorreto e também para deixar nossa cidade ainda mais verde”, disse o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes.

A iniciativa faz parte do programa Pró-Água, que visa incentivar a população anapolina a plantar árvores na região. “Essa ação promove a restauração do bioma Cerrado, evitando com que o lixo vá para o bueiros e rios, e colaborando com a parte social, por meio do envio dos resíduos para as cooperativas. Já estamos na terceira edição e a cada ano o sucesso do programa vem sendo alcançado e a população vem aderindo mais ao projeto, ressaltou diretor de Meio Ambiente, Thiago Vitorino.

No local do evento, os interessados realizarão o seu cadastro mediante o preenchimento obrigatório de uma ficha de requerimento, uma vez que para a obtenção das mudas, o interessado assinará um Termo de Responsabilidade e receberá um panfleto com as informações necessárias para realizar o plantio de forma correta. Serão doadas por cada CPF até três mudas de árvores nativas e/ou frutíferas sem qualquer contrapartida. O projeto não irá comtemplar pessoas jurídicas. Neste caso, o requerimento deve ser realizado através do Sistema “Anápolis Digital” no Portal do Cidadão.

Para realizar a troca, a pessoa pode levar recicláveis como plásticos (garrafas pets, embalagens, garrafas de leite ou embalagens diversas) e alumínio (latinhas ou outros materiais). Na doação entre 20 e 40 unidades desses materiais, serão disponibilizadas 10 mudas e, acima de 41 unidades, 20. Materiais eletrônicos (pilhas, baterias, celulares, teclados, entre outros) de 5 a 15 unidades, 10 mudas e, acima de 16 unidades, serão doadas 20. Além disso, é entregue uma muda para cada quilo de alimento doado. Os alimentos vão ser direcionados para os Voluntários do Coração.

Caravana do Lixo Eletrônico

Visando a destinação correta dos lixos eletrônicos, a Prefeitura de Anápolis aderiu ao programa SukaTech, por meio da Caravana do Lixo Eletrônico. A ação será realizada nos próximos dias 21 e 22, no Parque Ipiranga, das 9h às 17h. Na ocasião, a população pode descartar seus eletrônicos que não estão mais em uso, de forma segura, como computadores, notebooks, impressoras, peças e partes de eletrônicos, celulares e acessórios, equipamentos CFTV, mobiliários em geral, entre outros. Cinco computadores serão sorteados entre os participantes.

“TVs de tubos, impressoras e celulares antigos são exemplos de lixo eletrônico que se transformam em matéria-prima para impressoras 3D e outro materiais. É um desejo antigo da gestão que Anápolis se torne referência em descarte correto de lixo e essa ação será muito importante para nós. Convidamos a todos para participarem e, de quebra, ainda concorram aos prêmios”, destacou Wederson Lopes.

As Caravanas do Lixo Eletrônico são itinerantes e circulam pelas cidades de Goiás. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a ação promove a inclusão digital e a formação profissionalizante de jovens, gerando oportunidades e transformando vidas. O projeto é um exemplo de como é possível aliar tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social.

Com o avanço das tecnologias e a criação de novas ferramentas digitais, o uso de equipamentos eletrônicos vem aumentando e gerando grande quantidade de resíduos. Neste sentido, ações como a Caravana do Lixo Eletrônico, visa estimular as pessoas a devolução correta e a preservação do meio ambiente. Além de promover a coleta descentralizada do lixo eletrônico, proporcionando a oportunidade de descartar seus resíduos”, concluiu Thiago Vitorino.

Confira o cronograma de trocas para este ano do Troca Consciente:

21/09 (Parque Ipiranga)

06/10 (Viveiro Municipal)

13/10 (Jaiara)

20/10 (Viveiro Municipal)

27/10 (Distrito de Branápolis)

03/11 (Viveiro Municipal)

10/11 (Filostro Machado)

17/11 (Viveiro Municipal)

24/11 (Distrito de Goialândia)

01/12 (Viveiro Municipal)

08/12 (Bairro de Lourdes)

15/12 (Distrito de Interlândia)