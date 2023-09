Recursos serão direcionados para Hospital do Câncer, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste e para adequação e construção de rodovias, entre outros

Publicado: 21.09.2023

A capital goiana recebe nesta quinta (21) a cerimônia de lançamento do Novo PAC. O ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, e o governador Ronaldo Caiado, apresentarão as principais obras contempladas pelo Plano de Investimentos do Governo Federal e que irão melhorar a vida da população goiana em diversas áreas.

Entre os destaques, estão as construções da Ponte sobre o Rio Araguaia, da BR-080/GO, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste FICO 1, e o BRT-Luziânia a Brasília. O Novo PAC vai garantir, ainda, a entrega de 8 mil moradias do “Minha Casa, Minha Vida”, e o acesso efetivo à Internet em mais de 3 mil escolas estaduais.

Saúde

Na Atenção Especializada em Saúde, os recursos serão direcionados para soluções de radioterapia no Hospital das Clínicas da UFG e da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, além do Novo Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás em Goiânia. Já na Atenção Primária, serão retomadas 14 obras de Unidade Básica de Saúde em 8 municípios. O Plano ainda prevê investimentos para a ampliação da capacidade do LACEN de Goiânia.

Rodovias

Para construção, estão previstas: BR-080, BR-070, BR-010- Entr. GO-118 – Div. GO/TO, e Contorno de Goiânia – BR-153, além das pontes sobre o Rio Parnaíba (BR-153/GO) e Rio Araguaia (BR-080/GO). Receberão investimentos para adequação a Travessia Urbana de Formosa (BR-020/GO) e a BR-020/GO. Já a BR-158/GO – Aragarças – Jataí está contemplada com investimentos para restauração. A lista de investimentos para concessões de rodovias é longa:

– BR-050/GO/MG – Cristalina/GO – Div. MG/SP;

– BR-364/365/GO/MG – Jataí/GO – Uberlândia/MG;

– BR-040/DF/GO/MG – Brasília/DF- Juiz de Fora/MG;

– BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO – Anápolis/GO – Aliança do Tocantins/TO;

– BR-040/GO/MG – Cristalina/GO – Belo Horizonte/MG;

– BR-060/153/262/DF/GO/MG – Brasília DF – Uberaba/MG;

– BR-060/364/GO/MT – Rio Verde/GO – Rondonópolis/MT;

– BRs-060/424/GO – Goiânia/GO – Rio Verde/GO e Rio Verde/GO – Itumbiara/GO;

– BR-153/262/GO/MG – Hidrolândia/GO – Div. MG/SP e BR-153 – Uberaba/MG.

Outros destaques

– Abastecimento de Água nas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade e Goianira;

– Esgotamento Sanitário em Anápolis, Cristalina, Goiânia, Rio Verde e Senador Canedo;

– Educação Básica: 272 obras em 123 municípios, sendo 90 creches, 79 escolas, 90 quadras e 6 escolas de educação profissionalizante;

– Embrapa Arroz e Feijão no município de Santo Antônio de Goiás;

– Serviços Postais: implantação de sistema de triagem automatizado em Goiânia;

– TV Digital: 10 municípios beneficiados com Infraestrutura de estação de transmissão de TV digital;

– Esporte: Retomada e conclusão Centros Esportivos em Anápolis, Formosa e Rio Verde;

– Geração de Energia: seis projetos de usinas fotovoltaicas em Luziânia e uma Pequena Central Hidrelétrica em Rio Verde;

– Construção de tancagem Senador Canedo do Oleoduto OSBRA Paulínia-Brasília;

– Aeroporto de Jataí: Implantação de pista, pátio e taxiway, e Construção de terminal de passageiros, acesso e estacionamento;

– Hidrovias: sinalização do Rio Paraná/SP/PR/GO.