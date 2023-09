Em Águas Lindas, governador entrega mais de 3,7 mil cartões de benefícios sociais do Estado e autoriza ampliação do sistema de abastecimento de água (Foto: Hegon Côrrea)

Publicado: 27.09.2023

O Governo de Goiás atua estrategicamente para atender a população vulnerável em todas as fases da vida, enfatizou o governador Ronaldo Caiado durante a entrega de 3.761 benefícios sociais, em Águas Lindas de Goiás, na região do Entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (26/09).

“Nós cuidamos desde antes de nascer e vamos continuar o trabalho todos os dias”, salientou ao citar os programas que abrangem a primeira infância, educação, aprendizagem profissional, universitários e idosos em todo o Estado.

Caiado destacou o esforço em sanar déficits em regiões como o Entorno, onde está a cidade de Águas Lindas de Goiás, atualmente o local com o maior número de beneficiários.

“Estamos investindo no Entorno todo. Mas, só em cartão social, nós colocamos R$ 4,6 milhões por mês aqui no município de Águas Lindas. Algo significativo e importante para a economia da cidade, ao gerar renda”, destacou o governador.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), foram entregues 3.131 cartões do Mães de Goiás, programa que concede benefício de R$ 250 para mulheres em situação de vulnerabilidade social, com filhos de 0 a 6 anos de idade.

Foram entregues ainda 206 cartões do programa Dignidade, que beneficia pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham entre 60 e 64 anos e 11 meses e 29 dias, com R$ 300 mensais.

Titular da Seds, Wellington Matos reforçou que os programas têm amplitude além do compromisso de promover vida digna e dialogar com outras políticas públicas, mediante requisitos como vacinação, frequência escolar e cadastro atualizado, além de impulsionar a economia.

“São 750 mil reais a mais que estarão rodando aqui pelo comércio. É um recurso que só pode ser gasto aqui no município para ajudar o comerciante local, para ajudar a prefeitura”, pontuou.

Aluguel Social

Em outra frente de entregas, 424 famílias de Águas Lindas de Goiás receberam o cartão do Aluguel Social, benefício que concede R$ 350 mensais pelo período de 18 meses, instituído por meio do Programa Pra Ter Onde Morar, da Agência Goiana de Habitação (Agehab), sob a coordenação da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). O município receberá ainda 70 casas a custo zero.

“Temos mais de 2.500 famílias que estão sendo atendidas pelo nosso programa, que é único no Brasil”, ressaltou o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

As entregas consolidam o trabalho de fortalecimento da região do Entorno. “Hoje estão sendo entregues quase 4 mil benefícios em diversas áreas e nós estamos falando de habitação, infraestrutura, segurança, a questão da água. Mostra o compromisso e o respeito que o governador tem aqui com o nosso Entorno”, afirmou a secretária do Entorno, Carol Fleury.

Saneamento em Águas Lindas de Goiás

Também foi assinada pelo governador a ordem de serviço para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Saneago. Com investimentos de R$ 33 milhões, a obra, que já está iniciada, vai beneficiar cerca de 90 mil pessoas, em 28 bairros.

A ampliação inclui a construção de cinco centros de reservação, duas estações elevatórias de água tratada, adutora de um quilômetro de extensão e 76 quilômetros de redes de distribuição de água, o que possibilitará um incremento de 1.523 novas ligações domiciliares.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás