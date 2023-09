Detran-GO irá leiloar 11.057 veículos em outubro (Foto: Detran-GO)

Publicado: 27.09.2023

No próximo mês, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) irá leiloar 11.057 veículos. Serão realizados três leilões. Os dois primeiros, em 9 e 11 de outubro. O terceiro tem com data prevista para 17 de outubro.

Serão dois leilões somente com veículos e motocicletas sucatas – aproveitáveis e/ou com motor inservível. O último, com 5.226 unidades, reunirá sucatas aproveitáveis e veículos recuperáveis.

Para falar sobre o assunto, o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir e representantes das empresas Promarket e MC Leilão, responsáveis pelos leilões, vão receber a imprensa nesta quarta-feira (27/09), às 8h30, no auditório do Bloco 3 da sede do Detran-GO, em Goiânia. Na ocasião, serão feitos alertas sobre os cuidados necessários para evitar ser vítimas de golpes envolvendo falsos leilões.

SERVIÇO

Detran-GO anuncia leilão e alerta sobre como evitar golpes

Data: 27/09

Horário: 8h30

Local: Auditório do Bloco 3 – sede do Detran-GO

