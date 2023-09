Durante a solenidade será também lançado o Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais (Vacina Mais, Goiás) (Foto: Arquivo)

Publicado: 27.09.2023

Para a assinatura do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, o governador Ronaldo Caiado e o secretário da Saúde de Goiás (SES-GO), Sérgio Vencio, recebem nesta quarta-feira (27/09), às 16h, diversas autoridades no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

PACTO NACIONAL

A ação, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tem como objetivo conscientizar a população acerca da importância da vacinação prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI) para a prevenção de doenças controladas ou erradicadas.

VACINA MAIS, GOIÁS

Durante a solenidade será também lançado o Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais (Vacina Mais, Goiás).

Em Goiás, bem como nas demais unidades da federação, esses índices, previstos no Calendário Nacional de Vacinação de Crianças menores de 2 anos, vem apresentando queda gradativa ao longo dos anos.

O plano foi elaborado diante da preocupação com esse cenário e irá contar com uma série de ações desenvolvidas pela SES e parceiros para a retomada das coberturas vacinais em todo o território goiano.

Assunto: Governador Ronaldo Caiado recebe autoridades para assinatura do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e lançamento do Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais

Quando: Quarta-feira (27/09), às 16h

Onde: Auditório Mauro Borges, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, R. 82, 400 – St. Central, Goiânia

